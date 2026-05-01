皮克敏玩家湧入嘉義時間還沒到贈品已發完 文化局、官方遭網友砲轟

任天堂手遊「皮克敏」近期掀起熱潮，嘉義市結合「二〇二六嘉義藝術節」在5月舉辦「Pikmin Bloom 迷你散步」活動，但今天活動開始就引發抱怨，原本要在10點開始發放的贈品卻在9點半就說已發完，讓玩家氣到上網留言抗議。（圖擷自臉書）

任天堂手遊「皮克敏」近期掀起熱潮，嘉義市更為此結合「二〇二六嘉義藝術節」，在5月舉辦「Pikmin Bloom 迷你散步」活動，但今天活動開始就引發玩家抱怨，只見大量玩家湧入嘉義，原本要在10點開始發放的贈品卻在9點半就說已發完，讓玩家氣到在嘉義市政府文化局的臉書，以及「皮克敏」的官方社群留言抗議，怒批「說好幾點發就應該幾點發」、「不是有時間表？怎麼會整天都發完？」

手機遊戲《Pikmin Bloom》（皮克敏）近期吸引大批玩家，魅力席捲全台，熱門程度甚至讓旅行社業者開團推出專車，甚至上線一週就有超過30團確定成團，「二〇二六嘉義藝術節」先前更宣布將結合Pikmin Bloom（皮克敏手遊），推出「Pikmin Bloom 迷你散步」，在活動期間民眾可透過Pikmin Bloom應用程式與特殊地點互動，獲得專屬飾品皮克敏金色花苗。

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嘉義市文化局日前也在臉書貼文公布特殊地點，並宣布將發放地圖與遮陽帽，時間地點分別是5月1日到5月3日10時至18時在嘉義公園，以及5月30日至31日15時至21時在嘉義文化公園。

不過今天活動開跑後卻引發玩家抱怨，在嘉義市政府文化局的相關臉書貼文底下可看到民眾留言抱怨「現在才幾點，帽子就發完了」、「遮陽帽沒有了，不要再來排隊，官方突然限量」、「辦不起就不要辦，或事先說限量」、「活動才開始就沒帽子了，地球日那麼多人種花，還不知道熱門程度嗎？」、「好好笑，按照時間來結果發放完畢，不知道分時段發放三小」、「帽子發放現場一片混亂，提早發放完後工作人員說本日結束，之後又重新開放排隊，跟本胡亂發放！」、「10點發放，不到10說號碼牌發完 好棒棒」、「遠地來的人，情何以堪？」

皮克敏官方在threads上的發文也被洗版「哪裡10點才開始發？你們工作人員親口說因為很多老人小孩來，所以就提早開始發了」、「領到的人已經在瘋狂消耗，而守規矩的人卻在空等。這不是小失誤，這是營運災難」、「不是有時間表？怎麼會整天都發完？」、「說好幾點發就應該幾點發，大家就是排隊等，不要沒有日本任天堂的人來監督你們，就亂發捏」、「明明每個小時都會發放，10點到時卻告知整天都發完了，讓特地下來排其他場次的人都拿不到」。

此外，今天適逢勞動節連假首日，大批玩家趁此機會湧入嘉義，在活動地點附近也出現YouBike被租借一空的情況，在threads上也可看到網友分享「皮克敏來嘉帶商機，雞肉飯每間都人潮多多」、「剛剛從嘉義逃出來 車站人很多」、「超多人⋯連騎機車都有點塞」，也有民眾哀號「今天是最躁的一天，上個班本來不會塞車的路線 今天全塞，真的頭痛餒⋯到哪都塞車」、「想玩皮克敏沒關係，到嘉義走路沒關係，但可不可以不要過馬路看手機，車道左右兩兩並排，還有三人行的，不看路又不會閃真的欠撞欸」。

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