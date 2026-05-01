鄭麗文宮鬥朱立倫？傳季麟連原要警告朱系卻扯韓國瑜

前國民黨主席朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤。（資料照）

國民黨副主席季麟連不滿立法院長韓國瑜支持8000億軍購版本，日前在中常會表明「建議開除黨籍」，引起黨內議論。傳出是季麟連代表的黃復興人馬，不滿前國民黨主席朱立倫「扯後腿」，因此透過季麟連在中常會放話，警告子弟兵、桃園市議員凌濤，以及提出8000億軍購的國民黨立委徐巧芯。對此，凌濤今日表示，他一向主張9000億軍購，保衛中華民國，尊重黨團，全力支持韓國瑜院長的調和鼎鼐。

凌濤還說，他的「二寶」出生之後，「大寶」難免感受到冷落，這幾天二寶爸單獨帶大寶妹去「教育旅行」，沒有太多時間回應媒體指稱所謂黨務高層的針對。而桃園最近全國首創篩檢增項照顧產婦及新生兒；但最近他從同德國小的家要去南平路，嬰兒推車很不方便，他比較關注如何把人行步道優化。

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前中廣董事長趙少康表示，箭指誰是一回事，結果你那個箭射到的是韓國瑜，這不是很奇怪嗎？而且韓國瑜到現在為止，沒有提出一個數字，他哪有「賣黨求榮」？韓國瑜也沒有說要當總統、要當行政院長。所以不管季麟連原來心裡想要罵誰，但是身為國民黨的副主席，在中常會這麼重要的場合，要記者都留下來聽他講話，結果是罵立法院長、要立法院長下台、要開除他黨籍，這很荒謬。國民黨副主席真的也要自重，不要一個一個都出紕漏，這很麻煩。

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