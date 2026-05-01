抓到了！宜蘭羅東鬧區「持刀男」落網 供稱情傷拒吐刀具下落

羅東警方進入住商大樓尋找持刀可疑男子行蹤。（警方提供）

首次上稿 11:46

更新時間 14:18（新增警方找到涉案男子）

宜蘭縣羅東鎮中正路鬧區主幼商場周邊，5天內連傳2起男子持刀遊蕩事件，引發民眾恐慌，警方獲報不敢大意，今早再度出動大批警力，持防彈盾牌逐層搜索住商大樓；經調閱監視器，40歲涉案蘇男遭查緝到案說明，稱是因感情因素導致情緒不佳才會持刀徘徊，不過仍未交代刀具下落。

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首起「持刀男」出沒事件，發生在4月27日晚間8點，有民眾目擊一名男子手持刀械，在主幼商場騎樓處四處閒晃，動機不明。事發後，多名警員進入商場搜索，氣氛緊繃，影片流出引發網友熱議。警方調閱周邊監視器，隨即進入大樓巡視，但男子疑似早一步逃脫，未尋獲。

未料，今天凌晨4點，羅東分局公正派出所再度接獲民眾報案，指稱又有一名男子疑似手持「長刀」在同樣地點徘徊，警方不敢大意，火速調派大批警力趕赴現場巡查，但同樣未發現持刀男，經清查大樓並搭配監視器畫面後，鎖定與女友同住在大樓的涉案蘇男到案，蘇男稱是情緒不佳才會持刀，但不願透露刀具放置處。

地方居民透露，住商大樓約有10多戶，多為投資客買下後出租，因此環境及租客成員較為複雜，幾乎每天都有生面孔的人進出，過去也傳多起糾紛，警方曾上門查緝。

警方表示，將持續釐清2起持刀案是否為同一人所為，並呼籲民眾無正當理由攜帶具有殺傷力器械者，違反社會秩序維護法第63條規定，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

羅東警方全面清查住商大樓，追查持刀男子行蹤。（警方提供）

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