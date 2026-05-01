男稱「以曖昧眼神偷喵女友」 知名房仲陳泰源帶看房遭暴打怒提告

37歲徐姓男子昨日偕同女友前往北市萬華區環河南路二段看房子，期間認為接待的45歲房屋仲介陳泰源一直以曖昧的眼神偷瞄女友，憤而將對方痛打一頓。（資料照）

37歲徐姓男子昨日偕同女友前往北市萬華區環河南路二段看房子，期間認為接待的45歲房屋仲介陳泰源一直以曖昧的眼神偷瞄女友，憤而將對方痛打一頓，在房仲界頗有知名度的陳泰源懷疑對方可能是故意設局，已提出傷害告訴。全案現由警方偵辦調查中。

據了解，擔任房仲業已逾十多年的陳泰源，因風度和言談儒雅，經常受邀上電視節目接受訪談，因此稍有知名度，也算是網紅級人士。

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警方表示，陳泰源是昨（30）日下午1時左右和徐姓男子約定前往北市環河南路二段看一間出租屋，期間，徐姓男子突然對陳男出言攻擊，進而出手毆打，導致陳泰源的頸部、右手肘受傷。轄管萬華分局據報到場，徐男已經帶著女友離開現場。

據陳泰源說，當他在介紹房屋時，徐男突然指控他偷看他女朋友，並出手襲擊，對方的女朋友就在旁邊非常的冷靜看著，似乎對發生衝突並不意外，好似就是知道會發生這種事。

陳說，由於現場是老舊公寓4樓，沒有安裝監視器，沒有拍下當時行兇的畫面，再加上對方是電話預約看房，也沒有留下對話紀錄，所以他懷疑是有預謀犯案。因此提出傷害告訴，全案現由萬華分局偵辦中

徐姓男子和女友離開案發現場。（記者劉慶侯翻攝）

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