列管吸毒男拒驗尿上網控執法過當 中埔分局：合法查證採驗

陳姓男子遭列管拒絕驗尿，警方報請檢察官核發鑑定許可書執行尿液採驗工作。（中埔警分局提供）

陳姓民眾於臉書社團貼文控訴嘉義縣中埔分局員警盤查硬要搜身且超過3小時還不讓他走，質疑是否違反規定。對此中埔分局鄭重澄清指出，員警係依法查證身分發現陳民違法後，再聲請令狀執行尿液採驗，陳民於臉書po文散布不實言論，傷害警察執法公信力，將續行偵辦。

警方指出，中埔聯合所員警昨晚10時許巡邏行經中埔鄉中華路一帶時，發現巷內有名男子形跡可疑，主動上前盤查，經查證身分後發現，陳男為警方列管「應受尿液採驗人」，且日前經合法通知，無正當理由未到場受驗，因而員警先請陳男至派出所採驗尿液卻遭拒，旋即報請嘉義地檢署檢察官同意並即核發「鑑定許可書」執行尿液採驗工作。陳民完成採驗後，已於5月1日2時許離開警察機關。據了解，陳男尿液藥物快篩結果為陽性。

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針對民眾於臉書貼文質疑盤查時間逾3小時有違反規定乙節，中埔分局調查後表示，員警盤查、查證身分、聲請令狀、採驗尿液等行為符合《警察職權行使法》《刑事訴訟法》及《採驗尿液實施辦法》等相關法令規定。

中埔分局強調，員警執法嚴謹且程序完備，並無民眾所述之執勤疏失情事。分局將持續支持基層同仁依法執法，以維護社會治安，同時也籲請民眾遇警盤查時應保持理性，切勿以不實言論誤導公眾。

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陳姓男子遭列管拒絕驗尿，在臉書社團控訴警方執法不當。（中埔警分局提供）

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