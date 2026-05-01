大場面來了！國民黨臉書開罵趙少康 留言區支持者亂成一鍋粥

前中廣董事長趙少康（左）遭國民黨臉書點名批評。（資料照）

國民黨爆發「軍購之亂」。國民黨中央昨日深夜發聲明、並於今日在臉書發文，指前中廣董事長趙少康所稱「以前什麼時候有黨版過」、「黨版沒有處理加N」的說法失之武斷，並批評該說法不僅違背立法實務，也忽視政黨政治的基本運作邏輯。國民黨臉書今日發文下方，支持者吵成一片，有人大罵趙少康，也有人痛批國民黨「說好的黨團自主？」、「瘋狂內鬥.....你們到底在搞什麼鬼？」

國民黨今日在臉書發出千字長文解釋，表示趙少康「誤認不該存在」的「軍購特別條例（3800億+Ｎ）」版本」，係於今年3月5日經國民黨立法院黨團於黨團大會正式決議通過，其中有兩層重要意義：一、該版本已非單純政策建議，而是經過黨內民主程序確認的正式立場。二、該決議對黨團成員具有政治拘束力，屬於黨團集體決策結果。國民黨也稱，黨版所謂的「加N」，有明確的制度設計。

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國民黨表示，簡而言之，「以前什麼時候有黨版過」的說法，不僅違背立法實務，也忽視政黨政治的基本運作邏輯。

國民黨PO文一出，下方湧入數百則留言。一派大罵趙少康表示：「趙少康不是不懂，他就是壞」、「趙少康就是這種人，沒有智慧又愛開大炮亂轟！」、「趙先生的認知還停留在朱主席的時代」、「支持開除趙少康」、「支持鄭麗文主席」。但也有一派表示：「黨中央特地發一篇長文來臭趙少康，是有多急啊」、「批評執政黨沒有看到寫這麼多論述，內鬥反而洋洋灑灑寫了一大篇」、「副主席的事一是隻字不提啊，不是要團結嗎」、「說好的黨團自主呢？」「如果從頭到尾只有3800億+N，那你們昨天黨團在協商什麼？」

還有一派支持者嘆道：「國民黨收一收啦，每天看著黨內互打，連我長期支持國民黨的都不想再挺下去了」、「你們到底在搞什麼鬼？看來不用等民進黨滅你們，你們就自己滅自己了」、「黨內互打開始了？難怪大選就難過，沒救了」、「一個副主席的發言，搞得黨內烏煙瘴氣、讓支持者搖頭灰心，而鄭主席至今卻連個負責任的道歉都沒有做」、「唉！」、「悲哀國民黨，輸掉大陸還不夠，還要繼續秀下限。黃復興又是什麼東西，根本不配身為中華民國軍人，看不起你。24年之前，我挺藍；但從26年開始，我只會堵藍。」

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