最狂保夾震撼實境！黑市上億毒品重兵押運焚化爐 瞬間成灰燼

機械臂高高夾起，直接將毒品送進上千度高溫焚化爐中。（警方提供）

台中市警局掃毒火力全開！后里垃圾焚化廠4月29日上演一場震撼十足的「毒品告別秀」，一袋袋查扣毒品與施用器具，被怪手機械臂高高夾起，直接送進上千度高溫焚化爐中，熊熊烈焰瞬間吞噬，黑市價值破億元390公斤毒品，就此化為灰燼，再也無法流入市面害人。

從畫面可見，焚化爐內堆滿大量待銷燬毒品與相關器具，機械夾臂緩緩伸出將一包包毒品送入火海，場面震撼，台中市刑大指出，這批去年7月到今年3月查扣的銷燬物品，包含第三、四級毒品及施用器具共1383件，總重達390公斤，較去年增加70公斤。

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毒品種類除常見愷他命、卡西酮類毒咖啡包（俗稱喵喵）外，還包括丁酸甲酯煙彈（俗稱合成大麻）、哈密瓜錠（硝甲西泮、一粒眠）、毒郵票（LSD）、特拉嗎竇及第四級毒品西布曲明等，皆屬近年市面常見新興毒品。

為防止毒品在運送或銷燬過程中出現疏漏，警方全程採高規格維安，由督察、政風及相關單位共同監辦，並由保安警察大隊負責押運，所有流程完整錄影存證，確保證物監管滴水不漏，毒品送抵焚化爐後立即投入焚燒，藉由上千度高熱徹底破壞化學分子結構，並透過廢氣處理系統避免污染，杜絕二次危害。

台中市刑大大隊長紀延熹表示，這390公斤毒品的銷燬，代表攔阻數十萬次潛在毒害危機，不僅守住市民健康，也大幅降低社會治安與醫療照護成本，未來將持續向上溯源、向下刨根，全面打擊毒品供應鏈，朝「無毒台中」目標持續邁進。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

保安警察大隊負責押運待銷燬毒品。（警方提供）

全程由督察、政風人員與相關單位派員會同監辦銷燬作業。（警方提供）

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