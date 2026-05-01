開除黨籍或下台 趙少康嗆：季麟連在副主席位置上只會破壞國民黨團結

前中廣董事長趙少康今日受訪時再轟，若無人指使，要開除季麟連黨籍或下台負責，不能再在國民黨副主席這個位置上。（資料照）

國民黨副主席季麟連不滿立法院長韓國瑜支持8000億軍購版本，日前在中常會表明「建議開除黨籍」，引起黨內議論，季麟連原定在昨下午召開記者會說明立場，但臨時取消；黨中央則以季麟連一時情緒太過頭，不會處分。前中廣董事長趙少康今日受訪時再轟，若無人指使，要開除季麟連黨籍或下台負責，不能再在國民黨副主席這個位置上。「他在這個位置上只是破壞團結，每次看到他就想到韓國瑜被他說要開除黨籍，『賣黨求榮』」。

國民黨「軍購之亂」延燒，國民黨中央昨天深夜發聲明，指趙少康所稱「以前什麼時候有黨版過」、「黨版沒有處理加N」的說法失之武斷，並澄清過去「財劃法」、「立法院職權行使法」都是「黨版」；另此次被趙少康誤認不該存在的黨版國防特別條例草案第八條之內容：「對美軍事採購第二階段」，就是「加N」的明確制度設計。

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對此，趙少康表示，他很驚訝，黨中央昨天深夜急急如律令，發了一個千字文來挑戰、向他宣戰，就是為了「到底有沒有黨版」，國民黨這麼急著回應他，那對於季麟連罵韓國瑜「賣黨求榮」、要開除韓國瑜黨籍，怎麼都沒有回應？這不只是在韓國瑜臉書下回一個「你辛苦了」就能解決的，這是很大的事情。

趙少康說，不如趕快回應到底要怎麼處置季麟連比較重要，國民黨對季麟連的事件到現在不回應，季麟連不道歉、不處分、不下台，完全好像沒這回事一樣，「可以這樣子嗎？可以在大街上罵人，然後在小巷子道歉就算了嗎？」

趙少康強調，國民黨主席鄭麗文必須對季麟連做出處置，季麟連後面有人指使，指使的人必須要出來講清楚；沒有人指使，那季麟連自己要負責，開除黨籍或下台負責，不能再在國民黨副主席這個位置上。「他在這個位置上只是破壞團結，每次看到他就想到韓國瑜被他說要開除黨籍，然後『賣黨求榮』。」

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