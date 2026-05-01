為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    卡軍購還想見川普？詹凌瑀酸鄭麗文大頭症：夢裡什麼都有

    2026/05/01 10:03 即時新聞／綜合報導
    國民黨黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文昨天接受彭博新聞專訪時表示，訪美希望拜會的最高層級，「如果可能的話，當然是川普總統」。對此，媒體人詹凌瑀酸說「夢裡什麼都有，我剛剛也夢到自己跟南韓男神朴寶劍交往」。

    詹凌瑀今日於臉書發文指出，鄭麗文受訪時竟然直接「發夢」，大言不慚地拋出說這次訪美希望拜會的最高層級「當然是川普總統」。

    鄭麗文自從見了習近平後，是不是大頭症發作了？真以為川普是住在隔壁的親切老先生，按個門鈴想見就能見嗎？而且鄭麗文的親中賣台形象太鮮明，現在根本連演都不想演，還把軍購預算當籌碼，故意卡住美國對台灣的軍售案。

    這種把台美利益當塑膠的行徑，川普沒直接下令拒絕她入境美國就已經很佛心了，到底憑什麼覺得人家堂堂美國總統會想接見她？更好笑的是，她還沾沾自喜地到處宣傳，說有美國學者大讚她剛結束的鄭習會，應該獲得諾貝爾和平獎。這下可有趣了，畢竟全世界都知道川普本人對諾貝爾和平獎也是渴望得要命。

    既然2位對這個獎項都這麼有企圖心，鄭麗文這次去美國，不如就直接去敲白宮大門，找川普好好聊聊這座獎到底該歸誰。還是說，2個口口聲聲為了和平、又都想拿和平獎的人，乾脆直接打一架來決定算了？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播