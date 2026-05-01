卡軍購還想見川普？詹凌瑀酸鄭麗文大頭症：夢裡什麼都有

國民黨黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文昨天接受彭博新聞專訪時表示，訪美希望拜會的最高層級，「如果可能的話，當然是川普總統」。對此，媒體人詹凌瑀酸說「夢裡什麼都有，我剛剛也夢到自己跟南韓男神朴寶劍交往」。

詹凌瑀今日於臉書發文指出，鄭麗文受訪時竟然直接「發夢」，大言不慚地拋出說這次訪美希望拜會的最高層級「當然是川普總統」。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文自從見了習近平後，是不是大頭症發作了？真以為川普是住在隔壁的親切老先生，按個門鈴想見就能見嗎？而且鄭麗文的親中賣台形象太鮮明，現在根本連演都不想演，還把軍購預算當籌碼，故意卡住美國對台灣的軍售案。

這種把台美利益當塑膠的行徑，川普沒直接下令拒絕她入境美國就已經很佛心了，到底憑什麼覺得人家堂堂美國總統會想接見她？更好笑的是，她還沾沾自喜地到處宣傳，說有美國學者大讚她剛結束的鄭習會，應該獲得諾貝爾和平獎。這下可有趣了，畢竟全世界都知道川普本人對諾貝爾和平獎也是渴望得要命。

既然2位對這個獎項都這麼有企圖心，鄭麗文這次去美國，不如就直接去敲白宮大門，找川普好好聊聊這座獎到底該歸誰。還是說，2個口口聲聲為了和平、又都想拿和平獎的人，乾脆直接打一架來決定算了？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法