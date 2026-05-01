駁美農產品衝擊說 賴清德：不利農業的謠言「對岸放的」

總統賴清德出席斗南農會母親節表揚指出，農民最怕「謠言」，近來美國馬鈴薯、花生爭議，不利台灣農業都是中國放出來的。（記者黃淑莉攝）

針對最近美國馬鈴薯及花生進口爭議，總統賴清德今（1）日參加雲林縣斗南鎮農會母親節表揚活動時指出，農民最擔心不是老天爺天氣、別人競爭，最害怕的是「謠言」，他強調經國安團隊，這些不利台灣農業的謠言都是對岸（中國）放出來。

賴總統表示，台灣去年在與美國談判時，秉持國家利益、產業利益、糧食安全、全民健康4大原則，不放棄任何產業，更加要照顧農民，所以農民農產品談判出來，比較之下，比日本、韓國都好，也比中國更好，現在選舉到了就開始有謠言，可是有些人不了解，刻意宣傳，讓農民很緊張，事實上沒必要。

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賴總統進一步說，像馬鈴薯台灣查緝很嚴格，現在是100%進口的一顆一顆檢查，如果有發芽就退回去，要進入台灣市場一定要完整的馬鈴薯才可以，我們不會犧牲人民健康。

至於花生議題，賴總統也要大家不用擔心，美國進口的花生是無殼花生，經過冷凍、存放，滋味比不上台灣花生，他打給台南永康花生加工廠業者詢問，他們說，雖進口價格低，但生意人要做生意、留住客源，會選擇好的品質，選擇雲林的花生，吃起來才香。

賴清德強調，美國花生進口首當其衝是印度、阿根廷，同樣是無殼，現在價格也比國產低，在國內也沒有競爭市場，就是因為台灣花生品質更好、更香，雲林生產的花生占台灣市場75%，請大家不必擔心。

賴清德指出，政府監測市場變化，若真的有影響，政府一定會幫忙，像立委劉建國在談判時即要求政府成立300億農安基金，我們要對台灣農產品有信心。

總統賴清德出席斗南農會母親節表揚。（記者黃淑莉攝）

總統賴清德出席斗南農會母親節表揚，致贈現場民眾康乃馨，民眾爭相與總統合影。（斗南鎮農會提供）

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