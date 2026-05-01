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    鴻海2主管疑收廠商回扣上千萬 處長200萬、協理100萬交保

    2026/05/01 11:11 記者張文川／台北報導
    新北檢調獲報指出，鴻海集團2名處長級以上幹部涉嫌收受廠商回扣上千萬元，經蒐證後，昨至鴻海土城廠區發動搜索約談，深夜移送新北地檢署複訊，檢察官諭令曾姓處長200萬元交保，錢姓協理100萬元交保，2人皆限制出境、出海。（資料照）

    新北檢調獲報指出，鴻海集團2名處長級以上幹部涉嫌收受廠商回扣上千萬元，經蒐證後，昨至鴻海土城廠區發動搜索約談，深夜移送新北地檢署複訊，檢察官諭令曾姓處長200萬元交保，錢姓協理100萬元交保，2人皆限制出境、出海。（資料照）

    新北檢調獲報指出，鴻海集團2名處長級以上幹部涉嫌收受廠商回扣上千萬元，經蒐證後，昨至鴻海土城廠區發動搜索約談，深夜移送新北地檢署複訊，檢察官諭令曾姓處長200萬元交保，錢姓協理100萬元交保，2人皆限制出境、出海，曾男的張姓妻子也列被告，她涉為夫洗錢隱匿犯罪所得，訊後獲請回。

    新北檢表示，曾姓處長、錢姓協理在辦理業務時，涉違反內部廉潔規章，疑收受廠商回扣，金額上千萬元，且疑有幫助廠商通過驗收等情形，曾姓處長是案件主辦人，錢姓協理是層級更高的主管。

    檢方複訊後，認為2人涉犯證券交易法之「特別背信罪」、刑法之「業務登載不實罪」，檢調初步偵訊後認為沒有羈押的必要，強制處分諭令2人各200萬、100萬元交保，並予境管。曾妻涉犯洗錢罪，訊後諭令無保請回。

    鴻海昨被搜索的消息曝光後，鴻海發出重訊回應指出，檢調單位至土城廠區的搜索行動，是對於特定員工的行為進行調查，與公司財務、業務無關也沒有影響，鴻海會全程配合檢調單位要求的相關事宜，案件涉及偵查不公開，無法代替涉事員工給予說法，可以確定的是公司營運一切正常，對營運無重大影響。

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