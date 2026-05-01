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    首頁 > 政治

    賴清德向勞工致敬！最低工資連10年調升 逾247萬勞工受惠

    2026/05/01 12:05 即時新聞／綜合報導
    今天適逢五一勞動節，總統賴清德宣布《強化企業托育新制》正式上路，為職業父母減輕負擔。（擷取自賴清德臉書）

    今天適逢五一勞動節，總統賴清德宣布《強化企業托育新制》正式上路，為職業父母減輕負擔。（擷取自賴清德臉書）

    今天是5月1日勞動節，總統賴清德特地向全台勞工致謝，強調勞工是推動台灣前進的核心力量，政府近年致力於改善勞動條件，包含連續10年調升的最低工資，以及更具彈性的育嬰留停與企業托育補助，同時也宣布「強化企業托育新制」今日正式上路，積極做勞工家庭的後盾。

    賴清德總統今天發文表示，感謝每一位在不同崗位上認真打拚的勞工朋友，大家的付出與堅持，是台灣持續前進最重要的力量，這幾年政府也持續為勞工朋友努力。今年最低工資已連續第10年調升，月薪2萬9500元、時薪196元，超過247萬人受惠，加上育嬰留停可「以日」請假、家庭照顧假可「按小時」請，讓照顧家人不再是職涯的阻礙。

    同時，勞動部推動的「強化企業托育新制」也在今天正式上路。賴總統強調，對很多爸媽而言，每天除了辛苦工作，還要擔心孩子誰來顧，政府出錢補助、企業照顧勞工，鼓勵公司建立托育設施、支付托育人員薪資、減輕送托費用，育兒補貼也同步加碼、申請資格更彈性，讓孩子有人顧，讓每一個認真打拚的爸媽都有堅強的後盾。

    最後賴總統說，職場安全、勞動尊嚴和生活照顧，是政府會持續努力的方向，台灣產業持續繁榮發展，勞動環境也要一起進步才是台灣要走的路，一起攜手打拚、讓台灣繼續大步邁進。

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