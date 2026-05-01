雲南巴士失控墜谷釀7死12傷 乘客被甩飛車外慘況曝

中國雲南4月30日上午發生一起巴士墜谷事故，該事故共釀成7人死亡、12人受傷。消息人士透露，多名乘客因為未繫安全帶，導致車輛翻覆墜谷時被甩出車外。（圖擷取自微博）

中國雲南4月30日上午發生一起巴士墜谷事故，該事故共釀成7人死亡、12人受傷。消息人士透露，多名乘客因為未繫安全帶，導致車輛翻覆墜谷時被甩出車外。

綜合外媒報導，雲南紅河州元陽縣4月30日上午，1輛往返馬街鄉至元陽縣城的客運班車，行經臨崖路段靠近臨崖大橋時失控翻覆，隨後墜谷，車上當時載著19人，目前確認為7死12傷，傷者仍在搶救中。

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當地居民指出，事故路段位於哀牢山南麓，該處屬於高山盤山公路，高度落差2000公尺，坡度陡峭且彎道密集，有些路段甚至沒有護欄，下雨天還時常打滑，2020年該路段就曾發生吊車翻覆事故，是高風險區域。

根據中國社群微博流出的畫面，巴士墜谷後車體嚴重變形，多名乘客倒在巴士外的地面上，倖存者表示，事發時車輛過彎的速度偏快，導致失控翻覆，資料顯示，司機為40歲的當地人，此外，事故車輛例行檢修逾期，且翻覆時許多乘客未依規定繫安全帶，這些可能是事故原因之一。

目前元陽縣公安、消防、醫療與交通等部門已到現場展開救援與善後處理，事故相關細節與原因仍待進一步調查。

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