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    首頁 > 政治

    層級要超越？鄭麗文訪美盼求見川普 盧秀燕6字回應

    2026/05/01 11:54 記者蘇孟娟／台中報導
    鄭麗文曝訪美盼拜會川普，盧秀燕表示支持。（記者蘇孟娟攝）

    鄭麗文曝訪美盼拜會川普，盧秀燕表示支持。（記者蘇孟娟攝）

    國民黨主席鄭麗文積極規劃6月訪美，她接受彭博新聞專訪透露訪美希望拜會最高層「川普總統」，引發政壇熱議；3月才訪美的台中市長盧秀燕今回應，任何人想跟我們的鄰居維持友誼，我們都支持，「祝福主席訪美順利」；但被問鄭麗文希望拜會川普時則連番說，「謝謝」、「謝謝大家」，沒有進一步回應。

    鄭麗文4月30日接受「彭博」專訪透露規劃6月訪美，並盼與美國總統川普會面，以傳達兩岸和平訊息，發言引熱議。

    盧秀燕3月訪美跨進華盛頓一連拜會美方智庫、國會，甚至也有官方接觸，且她多次透露美方也關切軍購，訪美行引發各界關注；日前國民黨立法院黨團召開黨團大會討論國防特別預算條例時，傳鄭麗文堅持「3800億+N」版的原因就出在鄭6月訪美行程安排要求「層級要超越盧秀燕」受挫所致。

    今盧秀燕被問鄭麗文訪美計畫，她說，任何人想要跟我們的鄰居維持友誼，「我們都支持」、「祝鄭主席訪美順利」。

    但她聽到提問鄭麗文希望拜會川普時，則連番說，「謝謝」、「謝謝大家」，沒有進一步回應。

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