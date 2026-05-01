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    首頁 > 生活

    狂掃砂糖爆紅！日本蘋果糖老闆喜曝：已獲台灣健保卡

    2026/05/01 13:38 即時新聞／綜合報導
    日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」社長池田喬俊今日分享喜訊，表示已經拿到台灣的健保卡。（取自池田喬俊Threads）

    日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」社長池田喬俊今日分享喜訊，表示已經拿到台灣的健保卡。（取自池田喬俊Threads）

    日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」社長池田喬俊，因來台狂掃多包台糖砂糖在海關驚動緝毒犬，在台日社群爆紅。今日他分享喜訊，表示已經拿到台灣的健保卡，「真的超級開心」。他還笑說，害怕卡上字樣因摩擦變淡，要收在保護套裡面隨身帶著。

    池田喬俊去年來台狂掃砂糖回日本，驚動兩地海關意外爆紅，引發網友熱議。台糖得知後不但送上特製抱枕、多包砂糖，還邀他來台與台糖董事長吳明昌談合作。池田喬俊為了方便和台灣網友互動，還特別註冊了台灣網友最愛用的社群平台Threads帳號。

    池田喬俊今日在Threads上發文表示，他終於拿到了台灣的健保卡。他分享自己的心情「非常開心」。他也聽說，卡片上的字會因為摩擦慢慢變淡，所以準備把它放在保護套裡隨身帶著。

    池田喬俊說，他雖是外國人，不是台灣人，但他也是一個跨越國籍，被台灣的熱情與夢想深深吸引的人。今後也請多多關照、多多指教。他也說：「既然已經拿到健保卡了，我會在不讓自己真的受傷的前提下，不害怕挑戰，拼命努力到極限！」

    貼文下方，台灣網友紛紛給予祝福，留言表示：「恭喜，還是要注意健康唷」、「祝你永遠用不上這張卡！」、「祝老闆在台灣都能事事順利」。

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