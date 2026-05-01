喝到翻臉！台中居酒屋爆「4打3」衝突 打傷員工又砸店全進警局

第一分局公益所副所長蔡清文說明案情。（警方提供）

台中市西區一間居酒屋，30日深夜差點變成「全武行現場」，4名年約40多歲男子相約飲酒聚餐，原本氣氛熱絡，卻疑因消費問題與店家爆發口角，酒意上頭後情緒失控，竟當場與店員發生激烈推擠，還波及店內財物毀損，讓原本熱鬧的宵夜場瞬間變調，場面一度相當混亂，警方循線追查，今陸續將涉案男子查緝到案。

台中市第一分局表示，昨天深夜11時46分接獲報案，指西區向上北路某居酒屋內有酒醉男子滋事，立即派員趕赴現場，不過員警抵達時，涉案人員已全數離開，只剩店內一片狼藉，以及受到驚嚇的員工。

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經查，當時蕭姓、黃姓等4名男子在店內飲酒消費，疑因消費問題與店家發生糾紛，雙方言語衝突不斷升高，最後演變成肢體推擠，過程中，受僱員工陳男、林男及吳男等3人遭波及，均受有輕微擦挫傷，店內部分設備及物品也遭到毀損。

警方調閱監視器並展開追查後，迅速掌握涉案4人身分，並於今日陸續通知、查緝到案說明，詢後將依妨害秩序、傷害、毀損及恐嚇等罪嫌送辦；第一分局強調，絕不容許任何暴力滋事行為挑戰公權力，對於酒後失控、破壞公共秩序案件，必定嚴查到底、依法究辦，也呼籲民眾飲酒應適量，切勿因一時衝動觸法，得不償失。

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