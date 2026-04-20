美體小舖創辦人黃慧娟命喪診療台！最高法院判密醫賠361萬

有「美容界教母」稱號的黃慧娟（左1）。（取自The Body Shop臉書）

「美體小舖THE BODY SHOP」台灣區創辦人黃慧娟，2021年曾到台北市的「法漾診所」進行醫美療程，未料，卻突然陷入昏迷，送醫搶救後仍於70天後宣告不治。診所負責人傅仰曄、女護理師林庭玉都被查出沒有醫師執照，卻從事密醫行為，刑事部分，二審依違反醫師法判處傅2年6月、林1年6月，偽造文書均為2月，得易科罰金。民事部分，黃女的獨生子提告求償500萬元，一審判傅、林應連帶賠償371萬餘元，二審高院改判361萬餘元，傅、林不服提出上訴後，遭到最高法院駁回，全案定讞。

回顧案情，擁有「台灣美容界教母」之稱的黃慧娟在2021年7月23日下午至「法漾診所」施打玻尿酸等美容療程時，突然昏迷，後被送往馬偕醫院進行搶救，最後仍於同年9月30日宣告不治。黃的獨生子認為，是傅仰曄與林庭玉進行侵入性治療時，操作不當，才會致使其母親昏迷、死亡。

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台北地檢署調查，發現傅、林2人皆無醫師執照，仍對病患執行侵入性醫美療程，已經違反醫師法規定，且事後還在治療紀錄上寫上「臉部保濕」、「臉部保養」等不實的療程記錄。檢方勘查2人經手療程記錄後，發現2人曾於2020年3月至2021年8月間，對黃慧娟及另名病患施打玻尿酸、埋線等侵入性醫美療程，依違反醫師法等罪起訴2人。

台北地院一審依照違反醫師法分別判處傅、林2年8月、2年6月，另依業務登載不實罪判2人各3月徒刑，得易科罰金。高等法院二審減輕判刑，改判傅2年6月、林女1年6月，偽造文書罪也改判2月刑，並沒收傅493萬餘元不法所得，可上訴。

民事方面，黃女的曾姓獨子提告求償500萬元，台北地院一審認定傅男、林女違法無照進行侵入性治療，過失不法侵害身體健康權，判2人應連帶賠償共371萬5190元，當中包含精神慰撫金300萬元及醫療費、工作薪資損失、加護病房看護費用等71萬多元。高等法院二審則扣除一審判決中的10萬元看護費，改判應賠361萬5190元。傅、林不服，均提出上訴，最高法院認為，二審判決並無違誤，駁回2人上訴，全案定讞。

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