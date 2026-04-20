為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    美體小舖創辦人黃慧娟命喪診療台！最高法院判密醫賠361萬

    2026/04/20 11:26 記者翁靖祐／台北報導
    有「美容界教母」稱號的黃慧娟（左1）。（取自The Body Shop臉書）

    有「美容界教母」稱號的黃慧娟（左1）。（取自The Body Shop臉書）

    「美體小舖THE BODY SHOP」台灣區創辦人黃慧娟，2021年曾到台北市的「法漾診所」進行醫美療程，未料，卻突然陷入昏迷，送醫搶救後仍於70天後宣告不治。診所負責人傅仰曄、女護理師林庭玉都被查出沒有醫師執照，卻從事密醫行為，刑事部分，二審依違反醫師法判處傅2年6月、林1年6月，偽造文書均為2月，得易科罰金。民事部分，黃女的獨生子提告求償500萬元，一審判傅、林應連帶賠償371萬餘元，二審高院改判361萬餘元，傅、林不服提出上訴後，遭到最高法院駁回，全案定讞。

    回顧案情，擁有「台灣美容界教母」之稱的黃慧娟在2021年7月23日下午至「法漾診所」施打玻尿酸等美容療程時，突然昏迷，後被送往馬偕醫院進行搶救，最後仍於同年9月30日宣告不治。黃的獨生子認為，是傅仰曄與林庭玉進行侵入性治療時，操作不當，才會致使其母親昏迷、死亡。

    台北地檢署調查，發現傅、林2人皆無醫師執照，仍對病患執行侵入性醫美療程，已經違反醫師法規定，且事後還在治療紀錄上寫上「臉部保濕」、「臉部保養」等不實的療程記錄。檢方勘查2人經手療程記錄後，發現2人曾於2020年3月至2021年8月間，對黃慧娟及另名病患施打玻尿酸、埋線等侵入性醫美療程，依違反醫師法等罪起訴2人。

    台北地院一審依照違反醫師法分別判處傅、林2年8月、2年6月，另依業務登載不實罪判2人各3月徒刑，得易科罰金。高等法院二審減輕判刑，改判傅2年6月、林女1年6月，偽造文書罪也改判2月刑，並沒收傅493萬餘元不法所得，可上訴。

    民事方面，黃女的曾姓獨子提告求償500萬元，台北地院一審認定傅男、林女違法無照進行侵入性治療，過失不法侵害身體健康權，判2人應連帶賠償共371萬5190元，當中包含精神慰撫金300萬元及醫療費、工作薪資損失、加護病房看護費用等71萬多元。高等法院二審則扣除一審判決中的10萬元看護費，改判應賠361萬5190元。傅、林不服，均提出上訴，最高法院認為，二審判決並無違誤，駁回2人上訴，全案定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播