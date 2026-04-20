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    天天叫「姐姐」讓她暈船！行員聯手警方阻詐 守住6旬婦300萬積蓄

    2026/04/20 11:29 記者李容萍／桃園報導
    銀行行員機警通報助攔阻劉姓婦人300萬元愛情投資詐騙。（圖由警方提供）

    銀行行員機警通報助攔阻劉姓婦人300萬元愛情投資詐騙。（圖由警方提供）

    桃園市龍潭區1名61歲劉姓婦人，日前前往銀行申請解除300萬元的人壽保險契約，因保單尚未到期欲解約，行員察覺有異主動關懷詢問，劉婦告知為購買預售屋所需資金，行員擔心她遭詐，隨即通報警方到場協助，員警了解後又是一樁愛情投資詐騙，經勸說成功攔阻保住婦人的辛苦積蓄。

    龍潭警分局龍潭派出所巡佐陳健華、警員周薇日前執行巡邏勤務獲報轄內金融機構通報，稱劉婦欲解除保單提領鉅額現金，警方立即趕赴現場查處。經了解，劉婦欲解約尚未到期的300萬元人壽保單，作為購買預售屋資金。惟警方在對談過程中，發現劉婦神情閃爍、說詞反覆，經過耐心關懷，婦人才肯說出實情。

    劉婦坦言，日前透過LINE結識1名自稱「阿澤」的男子，對方每日噓寒問暖，並稱呼劉女為「姐姐」營造親密關係。逐步取得信任後，對方以投資比特幣為由，誆稱可「輕鬆獲利、快速致富」，進一步誘導其解除保險契約投入資金，更事先教導若遭詢問時以「購買預售屋」作為回答。

    警方當場以實際案例說明此為典型「愛情結合投資」詐騙手法，先博取情感信任再誘導投資。劉婦聽後恍然大悟，當場向櫃台表示錢不領了，並向警方及行員致謝，守住她辛苦積攢的300萬元積蓄。

    龍潭警分局長施宇峰表示，詐騙手法不斷翻新，尤以結合感情經營與高報酬投資之「愛情投資詐騙」最為常見，常以「高獲利、低風險」為誘因，使民眾誤信而投入大筆資金。呼籲民眾如遇不明投資邀約，務必提高警覺，切勿輕信網路交友對象之投資建議，更不可將資金交由不明人士操作。如有疑問，可隨時撥打165反詐騙專線諮詢，共同守護財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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