動手不只4人？大甲媽遶彰化大亂鬥毆警 警追在逃共犯

大甲媽遶彰化大亂鬥，警方查獲3名涉案嫌犯。（圖由警方提供）

大甲媽前天（18日）遶境彰化市區爆發嚴重肢體衝突，造成3名員警受傷，其中彰化警分局偵查隊長蕭登元鼻樑斷裂，將於明天進行鼻樑重建手術，警方先後查獲4名涉案男子到案，發現他們都是來自台中市且前科累累，由於蒐證畫面中有數十人身穿橘衣，因此不排除還有更多涉嫌動手打人的共犯在逃，持續擴大偵辦中。

彰化分局與刑大偵四隊、刑事警察局中部打擊犯罪中心，昨天下午持拘票前往台中市大肚區將柯姓與葉姓兄弟共3人拘提到案，依違反組織犯罪、《刑法》恐嚇、妨害公務、傷害、妨害秩序等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，並建請羈押。由於蒐證畫面中有大批橘衣人，警方發現其中有不少人都是從外縣市來，混亂中有人趁亂出手打警察，除鎖定4人並查獲到案，不排除有人趁亂逃逸，縣警局持續追查，務必要把涉案者一網打盡。

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彰化縣警局今天針對這次大甲媽南下遶境爆發肢體衝突一事開會檢討，並針對媽祖回鑾時入境彰化縣境要求所屬務必強化維安，列入重點維安地點包括北斗奠安宮、彰化市大埔路、永樂街天后宮、民族路、中山路等處；不過據了解，儘管這次南下遶境出動2305人次警力維安，大部分員警都認真執行維安，但仍有部分基層員警執勤方式並未到位，反而像參與遶境的信眾一般遊走在香燈腳之間，讓真正參與維安的員警頗有微詞。

警政署已通令雲林縣、嘉義縣、彰化縣與台中市4個沿線警察局，要求全面強化安全維護機制，由於彰化縣有「機動應變隊」維安，有基層建議乾脆這4縣市警局都成立「機動應變隊」，並將編制擴大，往後大甲媽遶境經過這4縣市都可由該隊負責核心維安。

大甲媽遶彰化大亂鬥，警方查獲3名涉案嫌犯，起出犯案證物。（圖由警方提供）

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