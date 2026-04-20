媽開門瞬間崩潰！14歲女兒半露酥胸視訊 對方竟當面打手槍

男子與少女聊裸，被判4年6月徒刑。（情境照）

宜蘭一名母親打開女兒房門，驚見女兒半露酥胸，對著手機騷首弄姿，母親急忙拿下手機，驚見手機對方男子竟當著女兒的面在「打手槍」，立即帶女兒到警局報案，警方逮捕家住彰化的22歲男子，將他移送法辦。男子因2次跟未成年少女裸聊，被判4年6月徒刑。

判決書指出，男子透過交友軟體結識家住宜蘭14歲的少女，雙方互加IG後，於2023年9月至10月3日期間進行裸聊，男子還偷錄少女裸露胸部的性影像儲存手機內。

10月3日晚間11時7分，男子再以Instagram傳訊威脅，稱已持有裸露影像，要求少女「視訊自慰一次」才刪除，少女因畏懼，開啟視訊，依著男方的指示，半露酥胸，所幸母親及時發現阻止。

法院審理時，男子坦承犯行，涉犯拍攝少年性影像罪及以脅迫方法使少年自行拍攝性影像未遂罪，二罪犯意各別，應分論併罰。又因男子前有妨害性自主前科，執行完畢後5年內再犯，構成累犯，法院加重其刑。考量男子已滿22歲成年，竟對心智未成熟少女下手，嚴重危害身心發展，但犯後坦承、與被害人調解，量處第一罪有期徒刑1年4月、第二罪3年10月，應執行有期徒刑4年6月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法