國藝獎得主撒古流性侵女子 判刑4年6月定讞

排灣族藝術家、國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆遭女子指控性侵，一審、二審均依強制性交罪判有期徒刑4年6月。案經上訴三審，最高法院日前駁回上訴定讞。（資料照）

排灣族藝術家、國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆，遭女子指控性侵，一審、二審均依強制性交罪判有期徒刑4年6月。案經上訴三審，最高法院日前駁回上訴定讞。

一審屏東地方法院判決指出，民國110年2月9日，撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）在屏東縣三地門鄉住所內，與向他工作學習的女子飲酒談話後，邀約女子外出。隔天凌晨約1、2時許，撒古流駕駛小貨車載著女子前往三地門鄉大社溪溪谷河床，並鋪設睡墊、點燃柴火，與女子相鄰躺臥睡墊上。

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判決書提及，撒古流以手摟住女子肩頭，女子推擋後猶未鬆手，並將女子強壓在睡墊上，要求性行為。女子因獨自身處陌生環境，恐遭不測，思緒混亂，不敢不從，撒古流無視女子以手推擋及出言拒絕，仍對女子進行性交行為。隨後撒古流友人接近，撒古流要求女子躲藏一旁，待友人離去後，接續強制性交。

法官依女子診斷證明書及病歷、通訊軟體對話紀錄、現場照片等證據及證人，認定撒古流有違反女子意願強制性交犯行，審酌撒古流為女子學習對象，竟未能自制，動機及目的不良，且未尊重女子性自主決定權，造成女子心理上難以彌補陰影及創傷。犯後飾詞辯解，未見悔意，但與女子協商給付金錢，一審判處4年6月。

案經上訴二審，由台灣高等法院高雄分院審理。合議庭認為，原審判決在認事用法上俱無違誤，量刑亦屬允當，並無任何偏重不當或違法之處，駁回上訴。

撒古流不服判決結果提起上訴，最高法院審理後，認為二審判決並未違背法令，於本月1日駁回上訴，全案確定。

撒古流．巴瓦瓦隆是三地門鄉出身的排灣族藝術家，住三地門鄉大社村，家族有多名藝術家，他從小耳濡目染，年輕時從事陶藝、繪畫和木、石雕等藝術創作，是第20屆國家文藝獎得主。（編輯：李錫璋）1150417

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