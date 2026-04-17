因鍾文智逃亡被送懲戒法院 法官陳勇松出庭坦承疏失：應更謹慎周延

前「連一鮑魚」董事長鍾文智被重判後逃逸，法官陳勇松因未延長其科技監控等程序有違失，遭監院彈劾，並送懲戒法院。（資料照）

前「連一鮑魚」董事長鍾文智因炒股被重判定讞後逃跑，監察院去年10月彈劾高等法院法官陳勇松，認定他於合議庭評議鍾文智加保、不延長科技監控後，未宣示裁定等，違反辦案程序及職務規定，全案移送懲戒法院審理。懲戒法院職務法庭今行準備程序，陳勇松坦言此案屬重大程序案件，應更為謹慎；無論最後如何裁定，他都虛心接受。

鍾文智涉違反證交法，被判合計30年5月徒刑，棄保潛逃遭檢方通緝。時任高院庭長邱忠義、法官陳勇松因未延長其科技監控等程序有違失，被移送法官評鑑委員會評鑑；法評會8月決議將邱移送司法院人審會議處，陳則須移送職務法庭審理、建議罰俸10個月。

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監察院彈劾指出，陳勇松明知合議庭裁定須經宣示或送達始生效，卻未依法製作並送達裁定書，僅由書記官電話片面告知被告鍾文智之辯護人辦理加保及拆除監控，亦未通知檢察官，致其無從提起抗告，嚴重違反訴訟程序。

另在被告鍾文智逃匿引發輿論抨擊後，法官又補作評議附件並指示抽換電話紀錄，違反辦案程序，損害司法信賴。監察院認其違反法官倫理規範，情節重大，依法提案彈劾並移送懲戒法院審理。

懲戒法院職務法庭今行準備程序，陳勇松解釋當時為何會如此處理，並坦言此案屬重大程序案件，應更為謹慎。

司法院代理人譚虎表示，此案的重心為無論裁定或決定如何，後續處理流程有何違失之處，交保2000萬元就可停止科技監控這件事，本身無違法。

監察院代理人黃俊燁認為處置不適當，歷次調查過程，審判長邱忠義、法官蔡羽玄陳述及司法院所回覆，均可看出當時所採取條件的法律見解，僅為陳法官一人並不足採信。

法官詢問，針對法評會建議罰俸10個月有何意見，或是建議何種懲戒？司法院代理人譚虎回應，同法評會意見。監察院代理人黃俊燁回應，請為妥適懲處，尊重貴院意見。陳勇松表示，請庭上依公平原則、比例原則妥適裁定，他都接受，受懲戒處分人或合議庭這部分的法律見解是否有不盡周延或檢討之處，他也都虛心接受。

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