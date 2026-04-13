知名壽險公司經理撞死人 態度傲慢求緩刑被打臉

知名壽險公司李姓經理涉嫌開車撞死人，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

國內知名壽險公司李姓經理，涉嫌開車撞死騎機車莊姓商人，1、2審被依過失致死罪，判處徒刑7月要關，經最高法院發回後，高等法院高雄分院改判易科刑6月，但不准緩刑。

據了解，2023年8月初，被告李男駕駛轎車行經屏東，與經營漁獲公司莊男碰撞，莊經送醫治療後傷重死亡，李男被警方依涉嫌過失致死罪，移送屏東地檢署偵查、起訴，並經1、2審判處有期徒刑7月要關，兩造均不服上訴，被最高法院撤銷發回。

請繼續往下閱讀...

屏檢指出，李男案發後，對被害人家屬不聞不問，並認為保險理賠金即足以賠償損失，以致迄今未達成和解或賠償任何損失，要求從重量刑。

李男則說，莊男未戴安全帽，本身也有過失，並說，被害人家屬已領取強制險200餘萬元，且自始承認犯行，表達和解意願，要求宣告緩刑。

高雄高分院更1審指出，莊男騎車行駛支線道，未停車讓幹道車先行，又未戴安全帽，均有過失，因此從輕改判李男6月，如易科罰金，以1000折算1日，但因案發後態度不佳，不宜宣告緩刑，尚未定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法