絕對能源虛擬幣詐騙50億元 4人羈押禁見、2人交保

絕對能源吸金50億，受害者逾千人，涉案業務員蔣博文10萬交保。（資料照）

台北地檢署偵辦「絕對能源」吸金詐騙案，首腦邱志豪去年涉非法吸金遭起訴後交保，仍另創虛擬貨幣DeFi借貸平台，吸金逾50億元、受害逾千人。台北地檢署今年1月底拘提邱等9人聲押獲准，本月9日再發動第二波搜索，帶回李明城等3名營運長及6名業務。檢方聲押8人，台北地院裁定6人，其中4人羈押禁見，李明城50萬元交保、業務人員蔣博文10萬元交保，另2人待開庭裁定。

絕對能源集團自2023年起於高級飯店舉辦投資說明會，宣稱投入虛擬貨幣與潔淨能源技術，發行甲、乙種特別股吸金，標榜年利率25％至42％並提供實體股票取信投資人，實則以龐氏騙局手法向316人吸金2.7億元。北檢去年底依違反銀行法等罪起訴邱男等人，求刑6年至18年，並對公司求處1億元。

請繼續往下閱讀...

檢調追查發現，邱男去年交保後竟另推虛擬貨幣借貸方案，要求投資人以現金或泰達幣（USDT）購買集團自創的「TBT幣」，並稱透過DeFi（去中心化金融）平台放貸、以另一虛幣「EGT幣」作擔保，宣稱月息3％至7％，吸引近千人投入。實際上並無放貸行為，相關虛幣亦無價值，4年來吸金高達50億元。

北檢本月9日指揮調查局及警方搜索9處，拘提李明城、高寀甄、潘宏欣等3名營運長及6名業務。檢方認為3名營運長為核心角色，聲請羈押禁見，其餘業務員分別交保候傳，全案朝違反銀行法、洗錢防制法及詐欺罪擴大偵辦。

檢方日前聲請羈押8人，台北地院裁定6人，其中4人羈押禁見，包含2名營運長高寀甄、潘宏欣，以及業務鄭亦君、楊典其，另名營運長李明城50萬元交保、業務人員蔣博文10萬元交保，另2人待今天開庭裁定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法