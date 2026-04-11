被看沒有？鄭麗文致詞提前中斷清場 學者分析中國居心

國民黨主席鄭麗文10日在北京和中國領導人習近平會晤，她發言大約5分鐘後直播就中斷。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文10日在北京和中國領導人習近平會晤，她發言大約5分鐘後媒體就被請出場，直播也因此中斷，講稿內容直到後續才補上。對此，學者認為這代表中國共產黨可能對鄭麗文、國民黨並沒有那麼看重。

據《BBC中文網》報導，這是國民黨黨主席出訪中國首次沒有透過直播唸完講稿，而且鄭麗文超過3000字的講稿，大約只有3分之1出現在直播中，其餘的兩岸共同努力「三個方向」、「五點主張」都是在媒體離開後閉門提出。

請繼續往下閱讀...

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎認為，這也許是某一方的時間沒有把握好，但不管怎麼樣，假如真的足夠重視對方，那麼就會讓訪客把正式的內容講完，這種把記者趕出去的行為，或許代表中共對於鄭麗文、國民黨沒那麼看重。

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中直指中國外交體系相當一板一眼，談話幾分幾秒都會抓得很準，如果用比較善意的方式來解讀，那就是超過約定好的講話時間後，就會請記者離場。

不過，也有另一種解讀是鄭麗文人氣不夠，中國會覺得自己已經非常給面子了，為何還要講這麼久。翁履中說，國民黨可能很久沒有執政了，過去黨內的官僚體系都會更謹慎地去處理這件事，但如今的藍營在整個安排、經驗上或許都有鬆懈。

另外，鄭麗文10日上午前往會面地點「北京人民大會堂東大廳」時僅是搭乘旅遊巴士，和過去國民黨高層訪中搭乘禮賓車存在明顯落差。

更有甚者，中共總書記過去4次與國民黨歷任主席（連戰、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱）會晤時，都安排在「福建廳」，這被視為「內賓」的象徵，但從2024年馬英九與習近平兩度會面時就轉到「東大廳」，並延續到此次鄭習會，而「東大廳」向來是接待「外賓」的場所。

美國智庫大西洋理事會研究員宋文笛指出，「東大廳」展現出中國對台海問題國際化的憂慮，並且可能是中國對鄭麗文「一抑一揚」的接待方式。

宋文笛說，所謂的「揚」是指高規格接待鄭麗文個人；「抑」則是習近平提及中國願意和支持九二共識、反對台獨的台灣「各政黨」對話，代表無意將與中溝通的獨家專利權交付給國民黨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法