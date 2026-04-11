造船職人的飛行夢！陳士鉅手工復刻1:1「隼」式戰機

走進宜蘭三星安農溪附近一處恬靜民宿，映入眼簾的不是常見的裝飾擺設，而是一架散發著冷冽銀光的巨大戰鬥機機身。（陳士鉅提供）

走進宜蘭三星安農溪附近一處恬靜民宿，映入眼簾的不是常見的裝飾擺設，而是一架散發著冷冽銀光的巨大戰鬥機機身。這架按1:1比例、純手工打造的日本二戰「一式戰鬥機」（隼），是職人陳士鉅耗時2年、打入3萬多顆鉚釘的心血結晶。曾任職於造船廠、精通木工的他，正用雙手將小時候對飛行的憧憬，化為落地生根的歷史見證。

從小模型到大飛機：興趣與職能的完美結合

陳士鉅對飛行的熱愛始於童年，當時的他對鳥類、蜻蜓等能飛翔事物充滿好奇。小學起，他便沉浸在田宮、長谷川等日本精密模型的世界中，迄今收藏近300架小飛機。這份興趣並未隨年齡增長而消失，反而結合了他後來在造船廠累積的專業經驗。

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「船和飛機的構造其實很像，都有縱向龍骨與橫向隔框。」陳士鉅說。即便從未受過專業航太訓練，他憑藉職人直覺與造船背景，跨界挑戰難度極高的鋁合金板金技術。捨棄昂貴專業團隊，選擇自學AutoCAD將平面三視圖轉為立體工程圖，並委託雷射切割，開啟了這場「一個人的造飛機計畫」。

攻克「球面」難題：三萬顆鉚釘與英國輪的磨練

復刻過程中最艱鉅的，莫過於機身的流線曲面。陳士鉅指出，平板蒙皮容易處理，但要將鋁合金板敲打成完美的「球面」，必須在牛皮沙袋上反覆手工膠槌敲擊，再利用台灣罕見的「輪板金機」（英國輪）進行精密滾壓。只要力道稍有偏差，整塊鋁板就得報廢重來。

為追求極致的真實感，陳士鉅堅持比照實機工藝。他解釋，蒙皮重疊必須符合「上蓋下、前蓋後」的邏輯，以確保飛行時能防水並降低風阻。目前機身已手工打入3萬多顆平頭拉鉚釘，連座艙罩的滑軌、可調式座椅，甚至為了方便進入座艙而參考四式戰機設計的隱藏式腳踏板，每一處細節都展現匠人對精度的偏執。

未來願景：讓歷史戰機回歸「飛機的家」

宜蘭擁有全台保存最完整的14座歷史機堡，陳士鉅研究後發現，當年停放在此的機種，並非大眾熟知的零式戰機，而是陸軍的一式戰鬥機「隼」。這促使他決定打造一架真正屬於宜蘭地景的1:1模型。

目前這架戰機完成度約8成，儘管投入數十萬元的材料費與無數工時，陳士鉅卻甘之如飴。他的願景不僅是私人收藏，更希望將這些復刻戰機，放入整修後的歷史機堡中。

「如果能讓民眾走進機堡，親眼看見1:1的飛機，那種歷史臨場感是無法取代的。」陳士鉅說，期盼透過自己的雙手，讓更多人了解航空歷史，為宜蘭的文化資產注入新的生命力。

這架按1:1比例、純手工打造的日本二戰「一式戰鬥機」（Hayabusa，隼）放在民宿庭院相當壯觀。（陳士鉅提供）

目前機身已手工打入3萬多顆平頭拉鉚釘，作工相當講究。。（陳士鉅提供）

鋁合金板金技術打造的「隼」放在陳士鉅的民宿庭院中。（陳士鉅提供）

為追求極致真實感，陳士鉅堅持比照實機工藝，在民宿內一步步進行手工打造。（黃姓讀者提供）

曾任職於造船廠、精通木工的陳士鉅，用雙手實現小時候對飛行的憧憬，打造一架1比1 的「隼」式戰機。（黃姓讀者提供）

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