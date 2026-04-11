傳中共要國民黨延審軍購 蕭美琴：沒國家靠弱化自己取得和平

副總統蕭美琴今（11）日受訪強調，自古至今，沒有一個面臨威脅、打壓的國家是透過弱化自己來取得和平，台灣一定要強化自身實力，也再次呼籲不分朝野支持軍事預算。（資料照）

賴政府提出8年1.25兆元的國防特別預算，但傳出昨天國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，中共高層希望國民黨將目前尚在立法院審議的國防特別預算至少延宕到5月中旬登場的「川習會」之後。對此，副總統蕭美琴今（11）日受訪強調，自古至今，沒有一個面臨威脅、打壓的國家是透過弱化自己來取得和平，台灣一定要強化自身實力，也再次呼籲不分朝野支持軍事預算，支持強化台灣、支持自我防衛的能力。

軍購特別預算遲遲無法推進審議，立院朝野黨團的協商時間也被國民黨團要求延後，外界認為與「鄭習會」有關。現更傳出中共高層希望至少延宕到5月中旬登場的「川習會」之後，這有利於北京增加對美談判籌碼，屆時川普總統或因此減少或限縮對台軍售，這也可讓國民黨順勢減少國內民意壓力。責任即不會在國民黨身上。

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蕭美琴今日上午出席「2026企業女子壘球聯賽開幕戰」，媒體詢問鄭習會登場的同時，美國在台協會（AIT）強調了「台灣關係法」，並提到中國應該跟台灣的民選政府見面一事。蕭美琴表示，這是美方的一貫立場，也是我方的主張，期盼能在對等尊嚴的前提之下，大家都有可以對話的機會，但很遺憾，目前看到的是，在武力脅迫及各種灰色地帶的壓力之下，「讓中華民國消失」。

蕭美琴強調，相信所有台灣的國人都希望中華民國在國際上能有參與的空間，同時希望台海能夠穩定、獲得和平，但真正的和平來自於實力，台灣也需要建構自身防衛能力。面臨這些脅迫、威脅，對岸對台灣持續武力恐嚇之下，這樣的對話也缺乏意義。她重申，希望對等尊嚴、放棄武力威脅台灣，作為能夠長期建構穩定關係的、大家共同期待的方向。

至於鄭習會後，傳出中共高層要求將軍購預算審議延宕到川習會後，蕭美琴說，軍購預算、國家總預算從去年提交立法院，到現在遲遲無法審議，非常令人遺憾。她並強調，歷史上自古至今沒有一個面臨威脅、面臨打壓的國家是透過弱化自己來取得和平，台灣一定要強化自己的實力，她也再次呼籲，不分朝野一定要支持軍事預算，支持強化台灣的實力，支持自我防衛的能力。

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