國道一號凌晨連環撞 半聯結車爆胎釀29車追撞

一輛營業半聯結車行經輔助車道時爆胎，胎皮幾乎全掉落。（警方提供）

國道1號北上彰化溪湖路段今（11）日凌晨1時發生連環車禍，一輛營業半聯結車行經輔助車道時突發爆胎，掉落的胎皮散落各車道，導致後方車輛閃避不及，接連發生碰撞事故，共造成29部車輛受波及，所幸未釀成人員傷亡。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，事故發生在國道1號北向210公里處，當時由黃姓男子（48歲）駕駛的半聯結車，其拖車左後第一輪軸內外側輪胎不明原因爆裂，碎裂胎皮瞬間散落於中線、外側及輔助車道，後方車輛反應不及，陸續發生碰撞，場面一度混亂。

請繼續往下閱讀...

有目擊民眾將情況貼上網路，直呼「以前週末都是集合飆車，現在是集合做筆錄」，並指出約有20多輛車「中槍」，提醒「國道1號北上209.7K大貨車輪胎爆胎，北上駕駛請注意安全」，貼文引發不少網友關注。

警方表示，事故於凌晨1時38分排除，恢復全線通車；經查所有駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。警方也呼籲，用路人應定期檢查車況，行駛途中若有零件或胎皮掉落，除危及安全外，也將依《道路交通管理處罰條例》處以1000元至6000元罰鍰。

肇事的營業半聯結車。（警方提供）

肇事的營業半聯結車，胎皮幾乎全掉落（紅圈處）。（警方提供）

被爆胎波及車輛約29台，停在路邊等待救援。（民眾提供）

民眾車輛受到毀損。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法