種大麻辯鼠尾草還卸責好友 製毒男重判10年8個月

鍾男種大麻辯稱是鼠尾草，還把責任全推給好友，屏東地院依製毒罪重判他10年8個月徒刑。示意照，非東案大麻。（資料照）

鍾姓男子在租屋處種大麻製毒，並花錢僱用利姓好友協助生產，警方據報查獲後，鍾男辯稱是利男找他幫忙種鼠尾草，不知道種的是大麻，檢方根據鍾、利2人對話內容及相關事證，認定鍾男居於主導地位，卻把責任推給利姓友，難認有悔悟之意；屏東地院依共同犯製造第二級毒品罪，判處鍾男10年8個月徒刑，判處利男5年2個月徒刑，可上訴。

鍾男2年多前在網路上購得大麻種子及栽種工具，於屏東市租屋處與利姓友人共同種植、製造大麻毒品，警方據報到場查扣大麻活株13株、乾燥大麻植株600公克、乾燥大麻花及大麻葉逾1公斤、捲菸器、電子磅秤、研磨機等生產器具，將鍾、利2人依製毒罪送辦。

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鍾男卻辯稱是利男找他幫忙種鼠尾草，不知道是大麻；利男則供稱是鍾男以每月1萬5000元請他幫忙種植及生產大麻，3個月來他已拿到4萬5000元報酬。

檢方梘視2人間對話紀錄截圖，鍾男屢屢向利男交代「不要用太濕了」、「用濕就好，不要積水」、「這禮拜都先不要澆肥跟澆水、燈也都先不要調高」、「現在是開15分鐘；關45分鐘、要改成開15分鐘；關15分鐘」、「今天要進去把一些育苗塊已經長比較高的，移去小盆栽」等，顯見鍾男在全案中是居於主導地位，所辯不足採信。

屏東地院認為，鍾男製毒設備齊全具專業性，如未經檢警及時破獲，恐致生更大毒品危害，鍾男在偵審過程中不斷飾詞卸責，把責任推給利男，否認其主導地位，未見有悔悟之心，利男於遭查獲至法院審理時，始終坦承犯行，如實、完整交代犯罪經過，犯後態度良好；依共同犯製造第二級毒品罪，判處鍾男10年8個月徒刑，判處利男5年2個月徒刑，並沒收不法所得4萬5000元。

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