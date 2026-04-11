買iPhone竟收到2包濕紙巾 買家退款還被詐團冒名取消

警員黃奕智（左）協助被詐騙的移工追回買手機的錢。（民眾提供）

菲律賓籍羅姓移工在網路花了1萬元買iPhone手機，收到包裹後打開一看竟是兩包「濕紙巾」，羅男驚覺受騙向警方報案，不料詐騙集團竟還假冒他的個資向貨運公司取消退貨申請，企圖斷他後路，所幸員警察覺不對勁，主動出面與廠商強勢交涉，一通電話成功「擋下取消」，保住羅男辛苦積攢的血汗錢。

警方指出，35歲的羅男透過社群平台看中iPhone 15 Pro Max手機，見價格實惠便下單購買，沒想到在超商取貨拆封後，裡面躺的不是手機，而是兩包廉價濕紙巾。

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羅男第一時間奔向湖內派出所，在警員黃奕智的安撫下完成了線上退款申請，本以為事情就此解決，未料4天後羅男又神色慌張跑進派出所，透過翻譯軟體指稱，詐騙集團竟冒用他的身分撥打客服，擅自將退貨申請「取消」，讓他領不到退款。

員警黃奕智得知羅男因語言不通、難以獨自應付繁瑣客服流程，當即決定主動出擊，親自撥打電話給貨運公司客服。黃員在電話中闡述案件始末，並強硬表態：「本案警方已正式受理，任何人欲取消退款，請直接跟派出所聯繫。未經允許，不准再擅自取消羅男的申請！」

在警方的強力介入下，貨運公司了解原委並同意恢復退款程序。得知1萬元血汗錢有望領回，羅男激動得雙手捂臉，離去前更熱情握手致謝，並主動邀請黃員合照，直言要讓親友知道「台灣警察真的太熱心了！」

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

菲律賓移工羅男上網買手機，竟收到兩包溼紙巾。（民眾提供）

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