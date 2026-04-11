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    首頁 > 政治

    手機沒有被隨扈沒收！蔡英文神隱多日現身自曝行蹤：誰說我消失

    2026/04/11 10:53 即時新聞／綜合報導
    蔡英文今天南下高雄，親切地與民眾合影。（記者李惠洲攝）

    蔡英文今天南下高雄，親切地與民眾合影。（記者李惠洲攝）

    前總統蔡英文卸任後近期積極在社群平台海巡留言，並與網友互動，每次出手都會引發熱議。有網友發現蔡英文社群平台好幾天沒有動靜，懷疑「是不是手機被隨扈沒收」。對此，蔡英文11日發文稱「誰說我消失的」，並透露自己正準備搭高鐵。

    蔡英文先前在社群平台Threads積極「活網」，甚至還會用時下流行的網路用語「留友看」、「ㄅ級分」等回應網友的貼文，蔡英文日前解釋，透過社群平台，可以重新認識社會與年輕世代在想什麼，至於是本人還是幕僚留言，蔡英文稱「先保密」。

    近日有網友發現，自從4月1日起蔡英文就沒有新貼文與留言海巡網友，擔心「是不是她的手機被幕僚隨扈沒收了？」、「可能過渡使用3c，隨扈沒收了」。

    蔡英文今日在Threads發文「誰說我消失的，你們週末早上6點起得來嗎？我要去搭高鐵。」並貼出自己正在高鐵站走路前往月台的影片，陳其邁則在該貼文打趣留言「本來要來驗收爬山的訓練成果，不過還是先來果嶺走走，看誰先走完18洞？」

    原來蔡英文今（11）日早起是去高雄，但這回不爬山，而是由市長陳其邁、立委賴瑞隆陪同，一起到高雄最夯的果嶺自然公園健走，沿途有不少民眾高喊「小英，我愛妳！」

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