為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    竹市綠營北區議員初選4搶3激戰 電話民調延到4/12

    2026/04/11 10:23 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市綠營北區議員初選4搶3緊繃，市話民調將延到4/12，各參選人都紛打出告急搶救文宣。（取自林士凱粉專）

    新竹市綠營北區議員初選4搶3緊繃，市話民調將延到4/12，各參選人都紛打出告急搶救文宣。（取自林士凱粉專）

    民進黨新竹市黨部昨天公布東區議員提名初選民調結果後，由於北區議員提名初選民調的有效份數不足，黨部與4名參選人都同意並決議今天（11日）及明天（12日）延長2天的市話民調，由於適逢週末假日，民調執行時間是下午2點到5點及晚上6點到10點，預計4/13早上公布民調結果。4名參選人包括現任議員楊玲宜及3名新人林士凱、戴振博和曾國維都卯足勁做最後告急及搶救宣傳，籲支持者在家顧電話喊「唯一支持」。

    民進黨竹市黨部指出，由於第四選區（北區）連續2晚的北區民調樣本數不足，決定4/11（週六）、4/12（週日）繼續執行。民調執行時間為14:00-17:30、18:00-22:00。

    綠營繼東區議員提名首次辦初選以市話民調決定5搶4，因有效份數不足及初選氣氛緊繃膠著，日前宣布延長1天民調，最後民調結果昨天揭曉。而在4/9日啟動北區議員提名初選民調後，4/9-4/10的電話民調同樣出現有效樣本數嚴重不足情形，2天的有效份數都不到1068份的一半，黨部經詢問參選人楊玲宜及林士凱、戴振博和曾國維等4人後，同意今天起延長2天市話民調，希望呈現完整的有效樣本數，讓民調結果更具公平性。

    4名參選人今天起再度掃街拜票及號召支持者在家顧電話，而綠營辦理東區及北區議員初選民調作業也炒熱新竹市地方選情，不少市民都感受到綠營參選人的熱情與拚勁，直呼選舉年真的來了。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播