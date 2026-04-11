竹市綠營北區議員初選4搶3激戰 電話民調延到4/12

新竹市綠營北區議員初選4搶3緊繃，市話民調將延到4/12，各參選人都紛打出告急搶救文宣。（取自林士凱粉專）

民進黨新竹市黨部昨天公布東區議員提名初選民調結果後，由於北區議員提名初選民調的有效份數不足，黨部與4名參選人都同意並決議今天（11日）及明天（12日）延長2天的市話民調，由於適逢週末假日，民調執行時間是下午2點到5點及晚上6點到10點，預計4/13早上公布民調結果。4名參選人包括現任議員楊玲宜及3名新人林士凱、戴振博和曾國維都卯足勁做最後告急及搶救宣傳，籲支持者在家顧電話喊「唯一支持」。

民進黨竹市黨部指出，由於第四選區（北區）連續2晚的北區民調樣本數不足，決定4/11（週六）、4/12（週日）繼續執行。民調執行時間為14:00-17:30、18:00-22:00。

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綠營繼東區議員提名首次辦初選以市話民調決定5搶4，因有效份數不足及初選氣氛緊繃膠著，日前宣布延長1天民調，最後民調結果昨天揭曉。而在4/9日啟動北區議員提名初選民調後，4/9-4/10的電話民調同樣出現有效樣本數嚴重不足情形，2天的有效份數都不到1068份的一半，黨部經詢問參選人楊玲宜及林士凱、戴振博和曾國維等4人後，同意今天起延長2天市話民調，希望呈現完整的有效樣本數，讓民調結果更具公平性。

4名參選人今天起再度掃街拜票及號召支持者在家顧電話，而綠營辦理東區及北區議員初選民調作業也炒熱新竹市地方選情，不少市民都感受到綠營參選人的熱情與拚勁，直呼選舉年真的來了。

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