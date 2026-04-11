台南最多繁星錄取國立大學的高中 謝神還願

新化高中升學成績表現優異，師生前往朝天宮參拜、還願。（記者吳俊鋒攝）

大學繁星推薦放榜，台南新化高中逾80位應屆生錄取大學，有45人進入國立，全市最多，表現優異，校方特別帶往當地信仰中心朝天宮參拜，謝神還願，也祈求一切平安、健康、順利。

校長劉瑞圓表示，每年高三學測前，都會帶領應屆生前往朝天宮祈福，期盼在眾神明的保佑下，孩子都能以平常心應考、取得佳績。

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繁星放榜，新化高中84位應屆生順利錄取，表現亮眼，更有在就近入學下，登頂台大法律系的優異成績，劉瑞圓指出，除了師長的辛苦指導之外，也是神明有庇佑，因此安排參拜、還願的行程。

師生們準備餅乾、水果等豐盛供品，回到朝天宮向神明表達謝意；還願之前，學子還在現場志工的帶領下進行環境整理，以感恩、虔誠的心，投入打掃，協助廟方整理環境。學子們分工合作，打掃、拖地，並擦拭桌面、玻璃、龍柱清理蜘蛛絲等，相當認真，令廟方感動。

在劉瑞圓、朝天宮主委許滄淵帶領下，學生向神明報告繁星放榜，以及升學佳績，並期許未來繼續努力，更上一層樓。

除繁星成績亮眼外，國立新化高中今年度的特殊選才也不錯；2大管道合計99人順利考取大學。

劉瑞圓期勉準大學生們敬謝神明的保佑之餘，也別忘了對父母、師長心懷感恩，持續努力，朝自身志向與興趣去穩健發展。

考試前，學子們寫下自己的願望，祈求神明保佑。（記者吳俊鋒攝）

師生準備豐盛的供品，到朝天宮參拜。（記者吳俊鋒攝）

新化高中繁星錄取的成績優異，師生前往朝天宮謝神、還願。（記者吳俊鋒攝）

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