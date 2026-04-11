嘉市凌晨上演警匪片！2男倒車甩尾撞招牌 遭警車包圍搜出3把槍

有民眾凌晨拍下警方逮捕林姓、高姓嫌犯畫面。（翻攝自嘉義綠豆大小事）

嘉義市警方今凌晨3點多在興業西路攔查車輛時，林姓駕駛與高姓乘客見警心虛，倒車甩尾、衝撞店家招牌後下車逃跑，警方隨即增加支援警力進行圍捕，3點15分許，分別在仁愛路與志昇街口、興業西路附近巷弄內，將林、高姓男子查緝到案，查獲長槍1把、短槍2把及子彈、二級毒品等證物，全案依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例擴大偵辦。

嘉市第一警分局長榮派出所今天凌晨3點10分在興業西路攔查一部轎車，發現林男駕車載高男行蹤可疑，通報支援警力到場，不料林男見支援警力，隨即倒車甩尾加速逃逸，過程中撞毀路旁店家招牌後棄車逃逸，警方展開圍捕，在5分鐘後，分別在仁愛路與志昇街口及興業西路巷弄內，將2人逮捕。

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警方現場搜索，查獲長槍1把、短槍2把、子彈67發、霰彈1顆，以及第二級毒品依托咪酯及相關器具等證物。相關槍彈已送鑑驗其殺傷力，毒品部分待檢驗確認。

警方表示，全案目前由專責幹部督辦，除依法將嫌犯帶返偵訊外，也針對扣案手機進行數位鑑識，向上溯源追查毒品及槍械來源。

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警方逮捕2名嫌犯，查獲長、短槍3把，還有霰彈等子彈。（警方提供）

嘉義市警方今凌晨街頭圍捕2名犯嫌，查獲槍枝、毒品等證物。（警方提供）

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