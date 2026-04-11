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    敬酒起口角竟拿西瓜刀砍人 文山警鎖定犯嫌追緝

    2026/04/11 10:38 記者鄭景議／台北報導
    文山一分局木新派出所於今日凌晨接獲報案，指稱轄內一處餐廳發生持刀傷人案件。（記者鄭景議翻攝）

    文山一分局木新派出所於今日凌晨接獲報案，指稱轄內一處餐廳發生持刀傷人案件。（記者鄭景議翻攝）

    高姓男子今（11）日凌晨在台北市文山區某餐廳與友人聚餐時，疑似因為敬酒互動引發言語糾紛，竟憤而離開現場並持西瓜刀折返，朝現場兩名男子揮砍。導致兩人身體受傷，所幸送醫救治後均無生命危險。文山一分局警方獲報後立即啟動快打機制，目前已掌握高嫌身分與行蹤，正積極追緝到案。

    文山一分局木新派出所於今日凌晨接獲報案，指稱轄內一處餐廳發生持刀傷人案件。警方不敢大意，立即由偵查隊長及木新派出所副所長率領員警趕赴現場，並同步調派鄰近派出所的優勢警力支援。

    警方初步了解，事發當時高姓嫌犯正與多名友人在餐廳內飲酒聚會。席間疑似因為敬酒時的言語互動產生不快，雙方隨即爆發激烈的口角衝突。高嫌在爭執過後先行離開餐廳，隨後卻持西瓜刀再度衝回現場，不分青紅皂白朝與其發生口角的兩名男子猛力揮砍，犯案後隨即逃離現場。

    救護人員抵達現場後發現，受傷的兩名男子意識清楚，經送往醫院緊急包紮處置後傷勢穩定。警方隨後在案發現場展開採證，並擴大調閱店內及周邊路口的監視器畫面。經由目擊者證詞與影像比對，警方已精準鎖定高嫌的身分及逃逸路線，目前持續積極查緝中。

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