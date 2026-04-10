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    宜蘭警破門救人反遭襲 男持老虎鉗逼近遭開槍壓制、強制送醫

    2026/04/10 12:57 記者王峻祺／宜蘭報導
    8日下午三星1間民宅冒出濃煙並飄異味，家屬報案求助，員警趕抵隨即與男子的父親及堂姪破門進入，不過該男手持鐵製老虎鉗企圖攻擊員警，家人雖上前糾纏制止仍被成功掙脫。（民眾提供）

    8日下午三星1間民宅冒出濃煙並飄異味，家屬報案求助，員警趕抵隨即與男子的父親及堂姪破門進入，不過該男手持鐵製老虎鉗企圖攻擊員警，家人雖上前糾纏制止仍被成功掙脫。（民眾提供）

    宜蘭三星警分局8日處理一起民宅救護案，員警破門而入時，屋內36歲李姓男子竟情緒失控，手持20公分長老虎鉗發狂向警方靠近，面對近在咫尺的致命威脅，警方依法果斷開槍，子彈擦過男子右前手臂後，流彈意外波及另2名家屬，所幸均手部受傷、無生命危險，事後該男已被強制送醫治療。

    8日下午三星1間民宅冒出濃煙並飄異味，家屬報案求助，員警趕抵隨即與男子的父親及堂姪破門進入，不過該男手持鐵製老虎鉗企圖攻擊員警，家人雖上前糾纏制止仍被成功掙脫。

    男子隨後衝向員警，在距離僅2、3步之遙、緊急情況下，員警為保護自身與家屬安全，依法瞄準男子手臂開了一槍，9毫米子彈擦過男子右手臂後，不慎再擊中後方正試圖制服男子的李父左手掌，造成擦傷，但子彈貫穿堂姪的右前臂，導致骨折。

    警方隨即通報救護車將3人送醫，三星分局長陳育健第一時間也趕赴醫院探視家屬。面對無辜受傷的2人，警方將主動依「警械使用事件補償辦法」辦理後續補償作業。

    針對當下用槍時機，員警依法使用警械，面對嫌犯持兇器近距離襲擊，符合「警械使用條例」第4條規定中的「逕行射擊」之條件，不過全案仍會函請宜蘭地檢署認定用槍時機，襲警男則已被送醫強制治療。

    三星分局長陳育健（中）第一時間趕赴醫院探視遭流彈波及的家屬。（民眾提供）

    三星分局長陳育健（中）第一時間趕赴醫院探視遭流彈波及的家屬。（民眾提供）

    宜蘭三星警破門救人遇襲20公分「老虎鉗」，依法果斷開槍將襲警男強制送醫。（民眾提供）

    宜蘭三星警破門救人遇襲20公分「老虎鉗」，依法果斷開槍將襲警男強制送醫。（民眾提供）

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