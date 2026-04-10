絕對能源吸金案再擴大！主嫌轉戰DeFi平台撈50億 3營運長聲押獲准

檢方訊後認為李男等3名營運長在集團中扮演管理核心，負責策劃吸金制度與業務推廣，涉案情節重大，今向北院聲請羈押禁見獲准。（本報製圖）

檢調警偵辦「絕對能源」集團非法吸金案有重大進展。集團除涉以發行特別股名義詐騙2.7億元外，檢調追查發現，主嫌邱志豪等人曾轉戰區塊鏈領域，創設虛擬貨幣DeFi借貸平台，以媒介放貸為名再次吸金逾50億元，受害人數高達千人。台北地檢署昨再發動搜索，並拘提李、高、潘3名營運長及6名業務到案；檢察官複訊後，認定3名營運長涉嫌重大，今向法院聲請羈押禁見獲准。

非法吸金手法一：發行「虛擬特別股」標榜年息42%

絕對能源集團自2023年起，頻繁於高級飯店舉辦投資說明會，宣稱公司投入虛擬貨幣及潔淨能源技術，並發行「甲種、乙種特別股」誘騙投資人。集團標榜保本高獲利，甲種特別股年利率25％、乙種特別股更高達42％，並發給投資人實體股票憑證以取信大眾。

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該集團並無實際營運，純粹以「後金養前金」的龐氏騙局模式，向316名投資人吸金2.7億元。北檢已於去年底依違反銀行法等罪起訴邱男等人，並求處6年至18年不等重刑，另對公司求處1億元罰金。

非法吸金手法二：假DeFi平台與泰達幣（USDT）借貸騙局

檢調警溯源追查，發現邱男並未因前案收斂，反而將黑手伸向虛擬資產。自2022年至2025年間，該集團推出虛擬貨幣借貸方案，要求投資人以現金或泰達幣（USDT）購買集團自創的「TBT幣」，並聲稱透過DeFi（去中心化金融）平台簽訂智能合約即可撮合放貸，且有另一虛幣「EGT幣」作為擔保。

集團對外宣稱每月利息可達3％至7％（換算年息最高達84％），吸引近千名對數位資產不熟悉的民眾投入。但事實上，該平台從未進行任何實質放貸，TBT與EGT幣均無市場流動性與價值，完全是吸金幌子；歷經4年運作，初步估算此部分吸金金額高達50億元。

檢調再鎖定營運長層級核心幹部

北檢檢察官林小刊昨指揮調查局台北市調查處及台北市大安警分局，針對李姓、高姓、潘姓等3名營運長及相關業務人員的居所、辦公處所共9處發動搜索，並拘提9人到案。

檢方訊後認為，李男等3名營運長在集團中扮演管理核心，負責策劃吸金制度與業務推廣，涉案情節重大，今向北院聲請羈押禁見獲准；至於其餘6名涉案業務員，則分別獲數萬至數十萬元不等交保候傳，全案持續朝違反銀行法、洗錢防制法及詐欺罪方向擴大偵辦。

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