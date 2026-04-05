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    首頁 > 社會

    告鄰居養鳥噪音擾眠吞敗 律師教你有效蒐證

    2026/04/05 15:46 記者王俊忠／台南報導
    陳姓女子控訴蔡姓鄰居養的鳥製造噪音，影響居住安寧。（文鳥等鳥類示意圖，與本案無關，記者王俊忠攝）

    陳姓女子控訴蔡姓鄰居養的鳥製造噪音，影響居住安寧。（文鳥等鳥類示意圖，與本案無關，記者王俊忠攝）

    律師施志遠指出，依噪音管制區劃定作業準則規定，我國噪音管制區依土地使用現況、行政區域、地形地物、人口分布，劃分成第一類至第四類的噪音管制區，並依日間、晚間、夜間區分可容許的不同分貝聲量標準，倘若行為人持續性製作超越一般人社會生活所能容忍之聲響，即有可能被認定為侵害他人「居住安寧權」，而須負擔賠償責任，但對噪音的舉證方法是關鍵重點。

    施志遠表示，在本案中，原告陳女雖主張被告蔡女製造的聲響及其所飼養的鳥類叫聲，已超出管制音量標準值，然而法院在審理後認定原告所提出之錄音檔案存在有外界的環境音，且分貝儀、音量錄製方式、噪音測量環境，亦無法認定符合政府環保部門檢測聲音分貝之專業規定，因此無從判定現場聲響的實際分貝數值，是否已超出管制音量標準，從而判原告陳女敗訴。

    對此問題，施志遠建議，民眾在蒐證時應使用符合國家標準的噪音計，並依噪音管制標準第三條所列之測量高度進行測量，適度修正背景音量，以避免所錄製之錄音，不符合檢測聲音分貝的規定，遭法院認定無效而徒勞無功。

    相關新聞請見︰

    獨家》錄音舉證不成 控鄰居養鳥噪音害失眠吞敗

    律師施志遠。（施志遠律師事務所提供）

    律師施志遠。（施志遠律師事務所提供）

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