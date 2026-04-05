獨家》錄音舉證不成 控鄰居養鳥噪音害失眠吞敗

陳姓女子控訴蔡姓鄰居養的鳥製造噪音，影響居住安寧；但蔡姓飼主說她養的文鳥叫聲很小，台南有鳥園業者也說文鳥（手掌上鳥）叫聲小。（圖為文鳥等鳥類示意圖，與本案無關，記者王俊忠攝）

陳姓女子控訴鄰居蔡女養鳥放到陽台、鳥叫聲變尖銳，多次受到驚嚇，且蔡女還長期製造其他聲響噪音，害她失眠到精神科就診，要向蔡求償10萬元慰撫金；蔡駁鳥叫聲很小。台南地院審指兩人住處是南市第二類噪音管制區，陳錄音檔除了鳥叫、還有環境音，鳥叫聲分散在白天，且檢測分貝儀未證明符合政府環保部門專業規定，判陳女敗訴。

陳女主張，從2025年9月間，蔡女把鳥放在房子2樓前陽台、叫聲尖銳，多次受到驚嚇；蔡女還長期製造拖椅子、敲打、大聲放音樂等噪音，嚴重影響其居住安寧致睡眠差、失眠，還到精神科就診，為此提告求償。

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蔡女駁說，養了6隻鳥，3隻在房間、3隻養在陽台，但鳥叫聲正常，其中文鳥叫聲很小，且都是早上叫、晚上不會吵。鄰居會錄到鳥叫聲，是她帶「金太陽」鳥到陽台洗澡、洗鳥籠，偶爾2、3天到陽台整理物品、拖地，未製造噪音，是陳女把分貝儀緊靠她家2樓陽台錄音，才錄到較大的聲音。

台南地院法官審指，雙方住處位於南市第二類噪音管制區，從日間、晚間到深夜3階段有平均60、55及50等不同分貝的噪音管制標準。陳女舉證的錄音檔，除了鳥叫聲、還有人聲、洗衣機運作、車輛過往等環境音，部分錄音未顯示叫聲分貝；鳥叫聲分散在上午9點多到下午6點多，應不致影響夜間睡眠。

此外，陳女未能證明分貝儀、音量錄製方式、噪音測量環境都符合政府環保部門檢測聲音分貝的專業規定，無法從錄音檔判定現場聲響實際分貝、也無法僅憑這錄音檔就認定聲響超過住宅區噪音管制標準與一般人生活能忍受的程度，判陳女敗訴；此案還可上訴。

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