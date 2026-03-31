鹿港日常？ 路口10公尺違停佔用 警方說話了

鹿港年吸2000萬人次遊客，車流量最大的中正路，天天可見路口10公尺有汽機車違停佔用外側車道，讓右轉車輛動彈不得。（民眾提供）

鹿港小鎮年吸2000萬人次的觀光客，鹿港轉運站將在今年10月底啟用，但鹿港主要聯外道路的中正路與鹿東、鹿和路等多個交叉路口10公尺，幾乎天天可見汽機車違停與佔用，常常佔用車道，讓右轉車輛動彈不得，令民眾大嘆「這也讓一年千萬遊客大開眼界」。

有民眾指出，十字路口10公尺不得停車的規定，在鹿港鎮並不適用，尤其是鹿港鎮車流量最大的中正路，在主要的鹿東路與鹿和路的交叉路口，常常都看到民眾為了買個東西，下車就把汽機車違停在路口10公尺，同時又佔用車道，有時還逆向穿越，天天險象環生。

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民眾強調，鹿港轉運站即將在今年底啟用，鹿港鎮中正路將成為通往轉運站的必經之路，屆時公車路線也將調整，而路口違停情況沒有改善，未來將天天上演公車與違停車輛爭道之亂。

鹿港警分局表示，民眾停車占用慢車道，或是在交叉路口10公尺違停，依規定可罰600元到1200元，根據統計，鹿港警分局轄區的鹿港、福興與秀水3鄉鎮，在去年下半年取締或是受理民眾檢舉在路口10公尺違停部分，共有571件，也就是每日平均有3件。

警方指出，除了路口10公尺以外，加上妨礙人車通行處所停車有939件，不緊靠道路停車有40件，共有1550件，也就是針對停放路口10公尺、妨礙人車通行處所與不緊靠道路停車等部分，平均每日開出8張罰單，而取締熱點列為巡邏重點，加強巡邏，以維交通順暢。

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