NCC前主秘蕭祈宏淪詐騙門神 違反旋轉門條款一審判刑6月

NCC前主秘蕭祈宏淪違反公務員服務法，一審被判6月。（資料照）

國家通訊傳播委員會（NCC）前主任秘書蕭祈宏離職後未滿3年，便轉任至二五電訊公司擔任顧問，違反《公務員服務法》「旋轉門條款」，且蕭祈宏還在任職期間透過人脈，幫助公司通過NCC相關行政稽查業務。台北地方法院今（31）日一審宣判，依《公務員服務法》第24條判處6月有期徒刑，併科12萬罰金，可上訴。

全案源於2023年6月，雲林檢調偵辦詐騙車手案，竟發現其中人頭的手機門號卡部分為二五電訊公司所販售。由於涉嫌製作、販售違法人頭網卡供詐騙集團使用，檢調也隨即發動搜索並傳喚涉案人員到案說明。

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不過，再進一步追查以後，蕭祈宏辭去NCC職位以後，在2023年6月起擔任二五電訊公司顧問，且領有月薪5萬元，違反《公務員服務法》「旋轉門條款」，離職3年內，不得擔任與其離職前業務相關企業顧問。

此外，蕭更透過人脈，幫助二五電訊處理相關業務，順利通過NCC等相關行政稽查。雲林地檢署最終依照《公務員服務法》起訴蕭祈宏，後續雲林地院考量蕭犯罪地位於台北地方法院轄區，裁定本案移送至台北地方法院審理。

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