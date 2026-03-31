南投警察每月最高加薪5820元 回溯3/1生效

南投警察調薪，刑事人員每月最高可多領5820元加給。（警方提供）

南投警察加薪了！配合行政院修正的「警察人員警勤加給表」，南投縣政府拍板提高警察人員勤務繁重加成與刑事加給，針對勤務繁重程度發給不同級距加成，最高每人每月增加3880元，刑事人員因長期投入犯罪偵查及高風險勤務，每月再增加1940元加給，等於每月最高加薪5820元，並回溯自3月1日起生效。

南投縣警察局表示，與過去較為一致的支給方式不同，南投縣此次加給採取分級支給機制，依各單位勤、業務負荷及勤務壓力區分4個等級，第一級繁重單位加成4成、第二級3.5成、第三級3成、第四級2.5成，並將視實際治安、交通及勤務狀況滾動檢討調整，以合理反映不同單位的工作負荷，提升制度整體公平性。

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警察局長謝宗宏表示，警察工作具有高度即時性與不確定性，無論日夜皆須隨時待命，長期承擔高壓與高風險勤務。從治安維護、交通疏導到各類突發事件處理，均需大量人力與精神投入，相關工作負荷遠較一般行政職務為重。此次加給提升，對基層而言不僅是待遇調整，更是被理解、被支持的重要訊號，對提振士氣、穩定團隊及提升整體警政量能，將帶來實質助益。

縣長許淑華說，警察是地方治安最重要的防線，勤務性質具高度風險與專業性，且長時間處於高壓狀態，縣府在期待同仁守護治安、維持社會秩序的同時，也應提供相對應的制度支持，讓照顧不只是口頭肯定，而是同仁實際感受得到的保障。

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