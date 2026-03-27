遊覽車「迷航」基隆單行道 違規大迴轉騎士驚險擦身過

一輛藍色遊覽車因誤闖單行道，直接在愛三路、仁二路口違規迴轉；由於時值下班尖峰時段，造成周邊道路大塞車，用路人抱怨不已。（記者林嘉東翻攝）

一輛藍色遊覽車日前由基隆市中正區義一路開往仁愛區時，沿著愛三路開抵仁二路口時，未依號誌右轉仁二路，一度欲直行逆向駛入愛三路，駕駛發現走錯路後，就地在路口違規迴轉；由於時值下班尖峰時段，造成周邊道路大塞車，用路人抱怨不已。

基隆市警一分局表示，依道路交通管理處罰條例，用路人不依標誌指示轉彎或在禁止左轉路段迴車，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰；警方將依法對遊覽車駕駛開罰。

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基隆市警一分局昨接獲民眾反映，24日傍晚5時許，有一輛遊覽車，沿著基隆市中正區義一路、開往仁愛區愛三路，經過東岸停車場後，未依號誌右轉仁二路，而是欲逆向直行駛入愛三路；遊覽車駕駛發現走錯路後，直接在愛三路、仁二路口迴轉調頭。由於時值交通尖峰時段，多名機車騎士與轎車駕駛被迫由遊覽車兩側縫隙穿過，造成周邊道路大塞車，用路人抱怨不已。

基隆市警一分局表示，該名駕駛不熟市區道路，才會險些誤闖單向道，導致違規，因此提醒用路人仁愛區地狹人稠，市區道路多規劃為單行道，遊覽車駕駛上路前，應多查詢相關道路資訊，以免違規誤闖單行道遭罰。

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