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    首頁 > 社會

    男子闖入白沙屯媽祖網路電視台總部百年古厝 騷擾女移工

    2026/03/27 10:34 記者蔡政珉／苗栗報導
    一名男子昨日早上8點多突然闖入知名的自發性組織白沙屯媽祖網路電視台總部「白沙屯古早厝」，被一名女移工發現後，男子還上前搭訕、觸摸女移工臉頰，之後大搖大擺離開。（駱調彬提供）

    一名男子昨日早上8點多突然闖入知名的自發性組織白沙屯媽祖網路電視台總部「白沙屯古早厝」，被一名女移工發現後，男子還上前搭訕、觸摸女移工臉頰，之後大搖大擺離開。（駱調彬提供）

    民眾請提高警覺！一名男子昨（26）日早上8點多突然闖入知名的自發性組織白沙屯媽祖網路電視台總部「白沙屯古早厝」，被一名女移工發現後，男子還上前搭訕、觸摸女移工臉頰，之後大搖大擺離開。

    白沙屯媽祖網路電視台創辦人、「白沙屯古早厝」屋主駱調彬說，古厝與目前運作的白沙屯媽祖網路電視台總部緊鄰，同屬於一部份，該名男子突然出現在百年古厝，當時該名戴著鴨舌帽的男子，見到庭院內僅有一名外籍看護在整理花草，竟趁其不備偷偷溜進屋內。男子在屋內徘徊約2分鐘後走出，之後主動向看護搭訕並不斷靠近。

    該名男子更大膽伸手觸碰看護的左臉，突如其來的舉動讓看護當場驚嚇跳開，看護因擔心該名男子可能傷害她也不敢大叫，男子之後還拿走6瓶飲料離開現場。

    駱調彬之後聽聞此事大感震驚，得知該名男子與換搭訕過程中還自曝由台北搭車至通霄，由於該名男子身上背著、提著兩大包物品，駱調彬提醒附近居民提高警覺，以防萬一。

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