柯文哲京華城貪污案遭重判17年 盧秀燕：司法不應有政治力介入

盧秀燕談柯文哲判決，強調司法不應有政治力介入。（記者蘇孟娟攝）

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，昨（26日）遭台北地方法院一審依貪污等罪合併判決前17年徒刑，褫奪公權6年；台中市長盧秀燕今指出，司法不應該有政治力介力，更不應該有朝野不同的標準，才能獲人民信任、國家社會才能穩定， 她還喊話柯P媽媽及夫人陳佩琪要堅強，「惟有堅強才幫得了柯P」。

柯文哲被控在擔任台北市長任內涉京華城案，昨日被台北地方法院一審裁定有期徒刑17年、褫奪公權6年，可上訴；柯文哲在判決出爐後開記者會自清，強調沒有圖利、沒有貪污，痛批這場審判是政治辦案，更嗆「賴清德，我絕對不會投降，賴清德，我不會屈服」，引發各界關注。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕今回應柯文哲被判刑，強調，人民期待司法應該要公正透明，尤其司法不應該有政治力介力，更不應該有朝野不同的標準，惟有司法受到人民信任，國家社會才會穩定。

她另說，得知柯媽媽前陣子身體不太好，柯P昨判決出來後，「佩琪也很傷心」，她希望兩人要保重、堅強，「惟有堅強才幫得了柯P」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法