為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    柯文哲京華城貪污案遭重判17年 盧秀燕：司法不應有政治力介入

    2026/03/27 10:59 記者蘇孟娟／台中報導
    盧秀燕談柯文哲判決，強調司法不應有政治力介入。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕談柯文哲判決，強調司法不應有政治力介入。（記者蘇孟娟攝）

    民眾黨前主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，昨（26日）遭台北地方法院一審依貪污等罪合併判決前17年徒刑，褫奪公權6年；台中市長盧秀燕今指出，司法不應該有政治力介力，更不應該有朝野不同的標準，才能獲人民信任、國家社會才能穩定， 她還喊話柯P媽媽及夫人陳佩琪要堅強，「惟有堅強才幫得了柯P」。

    柯文哲被控在擔任台北市長任內涉京華城案，昨日被台北地方法院一審裁定有期徒刑17年、褫奪公權6年，可上訴；柯文哲在判決出爐後開記者會自清，強調沒有圖利、沒有貪污，痛批這場審判是政治辦案，更嗆「賴清德，我絕對不會投降，賴清德，我不會屈服」，引發各界關注。

    盧秀燕今回應柯文哲被判刑，強調，人民期待司法應該要公正透明，尤其司法不應該有政治力介力，更不應該有朝野不同的標準，惟有司法受到人民信任，國家社會才會穩定。

    她另說，得知柯媽媽前陣子身體不太好，柯P昨判決出來後，「佩琪也很傷心」，她希望兩人要保重、堅強，「惟有堅強才幫得了柯P」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播