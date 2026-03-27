才喊窮！沈慶京6小時湊齊3000萬交保 律師：會上訴爭清白

沈慶京火速湊齊3000萬交保。（記者翁靖祐攝）

前台北市市長柯文哲、威京集團總裁沈慶京、台北市議員應曉薇捲京華城案，於昨（26）日分別被判17年、10年15年6月重刑。宣判完畢後，合議庭接續召開強制處分訊問庭。沈慶京在庭上喊窮，向法官表示自己向親友借的許多錢都沒還，其中有500萬還是向前經濟部長張家祝所借，懇求降保。不過，昨日沈慶京被加保3000萬以後，其子沈輝庭火速為父湊齊保費，於午夜前完成交保。

沈慶京在強處庭表示，自己被銀行抽銀根，為籌保費還將持有的股票售出，目前還面臨公司經營權被搶走的情況，痛斥對方簡直是「趁我病要我命」，沈慶京也透露，過去為了負擔高額的保金，向友人借款還遲遲未還錢，其中還有500萬來自張家祝，因此希望可以降保8000萬。

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此外，沈慶京的辯護律師徐履冰昨日在強處庭也指出，目前判決中，僅有那210萬的政治獻金被認為是行賄部分，因此沈慶京目前應還有降保的空間，更強調會再上訴，替沈慶京力爭清白，不過合議庭仍於下午4時許裁定沈慶京、應曉薇均加保3000萬，且須於隔日下午5時完成交保程序。

沈慶京的長子沈輝庭聞訊後，於晚間9時許成功湊齊3000萬的保金，親自來到台北地院為父親辦保，前後大約僅花費6小時，待完成交保程序以後，沈慶京也成功在晚間12時以前步出台北地院大門。

沈慶京長子花約6小時就湊齊3000萬保費。（記者翁靖祐攝）

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