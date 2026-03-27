蔡正元判3年半今入監！柯文哲突曬合照送「4字祝福」網熱議

蔡正元先前曾在臉書貼出他與柯文哲配戴電子腳鐐的照片，引發外界議論。（圖擷取自蔡正元臉書粉專）

前國民黨立委蔡正元因「三中案」涉業務侵占罪，判刑3年6月確定，將於今（27日）發監執行。昨日剛因京華城弊案被判17年的柯文哲，突在社群動態分享與蔡正元的合照，引發網路議論，有鄉民酸「阿北來得及去跟祭止兀會合嗎？」也有人諷刺「蔡正元的案子還能扯民進黨」、「2014年時跟我說阿北會跟止兀麻吉麻吉，我一定會覺得你瘋惹」。此外，柯文哲及蔡正元都是遭到國民黨人士告發。

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，台北地院昨日下午一審宣判，合併判處柯文哲17年有期徒刑、褫奪公權6年。當初第一個跳出來揭露此案，並赴北檢按鈴告發的國民黨台北市議員鍾小平，得知結果後表示，心情有較為輕鬆了一些。

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「三中案」為涉及中國電視公司、中國廣播公司與中央電影公司等國民黨黨營媒體事業的股權交易爭議。2016年馬英九父親馬鶴凌生前的法律顧問、擁有57年國民黨員資歷的王可富，以及媒體人胡忠信按鈴控告，前總統馬英九、前中投董事長張哲琛、前中投總經理汪海清、前立委蔡正元、蔡妻洪菱霙、蔡岳父洪信行等6人，檢方根據掌握關鍵的事證，認定國民黨在出售中視、中影、中廣股權以及舊黨部大樓涉嫌賤賣，損害國民黨持有的上市控股公司中央投資股份有限公司的利益。不過馬英九最終獲判無罪，蔡正元則因犯業務侵占罪被判3年6月徒刑定讞。

昨日晚間柯文哲則是在IG限時動態突然貼出與蔡正元、張啟楷的合照，畫面中可以看到張、蔡分別站在柯文哲左右兩側，不過蔡正元穿著休閒上衣，柯文哲、張啟楷則是穿西裝。柯文哲還在照片下方寫下「朋友，保重」！

昨深夜民眾黨嘉義市長參選人張啟楷也在臉書貼出與柯文哲、蔡正元的合照，並指「柯主席被重判、正元兄明天入監。晚上和柯P探視正元」，他還透露3人聊到深夜才趕快告退。

相關動態也引發鄉民議論，紛紛留言諷刺「朋友一生17走」、「罪犯取暖」、「雙喜臨門，天佑台灣」、「朋友？笑死，當初打的刀刀見骨」、「薯條三兄弟aka土城三兄弟」、「薯條不要過一陣子自己也有案子3個一起進去啊」。

柯文哲突在社群動態分享與蔡正元的合照，引發網路議論，有鄉民酸「阿北來得及去跟祭止兀會合嗎？」也有人諷刺「蔡正元的案子還能扯民進黨」、「2014年時跟我說阿北會跟止兀麻吉麻吉，我一定會覺得你瘋惹」。（圖擷自IG）

昨深夜張啟楷也在臉書貼出與柯文哲、蔡正元的合照，並指「柯主席被重判、正元兄明天入監。晚上和柯P探視正元」，他還透露3人聊到深夜才趕快告退。（圖擷自臉書）

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