被滲透不處理就是在跟對岸合作！許美華：民眾黨不是受害者

前民眾黨新住民委員會主委、中配徐春鶯（見圖）涉犯「反滲透法」被起訴，陸委會發言人梁文傑強調，中共滲透是不分黨派，國民黨、民進黨都被滲透過，民眾黨也不會例外。（資料照）

前民眾黨新住民委員會主委、中配徐春鶯涉犯「反滲透法」被起訴，陸委會發言人梁文傑強調，中共滲透是不分黨派，國民黨、民進黨都被滲透過，民眾黨也不會例外。反紫光奇遊團成員許美華表示，梁文傑說得對，每個政黨都有可能被滲透，但民眾黨被滲透之後完全沒有要處理，還很樂意的跟對岸合作。所以，民眾黨完全不是受害者。她也呼籲兩岸、國安、檢調司法相關單位，堅持下去，不要妥協讓步。

徐春鶯涉犯「反滲透法」被起訴，檢調偵辦發現，徐春鶯培養中配參政，多次向中共官員彙報，上海市統促會副主任孫憲曾回覆：「李貞秀接班應該沒問題吧？」陸委會發言人梁文傑昨日直指，中共對中配團體的介入和利誘，有一條高度組織化的指揮鏈，最重要目標是設法打入國民黨、民眾黨，在裡面扶植屬於中配的不分區立委。

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許美華在臉書發文指出，講話一向很犀利的梁文傑，在陸委會記者會上針對民眾黨共諜徐春鶯被起訴，說了一段切中要害的話。梁文傑表示，「希望大家不要去指責哪個政黨被滲透，因為凡是被滲透，你就是被害者，每一個政黨都可能被滲透，但是當滲透的事實很明顯的時候，政黨就要處理，否則你就是自願被滲透，你就是在跟對岸合作」。

許美華表示，她之前發文說徐春鶯的起訴書很驚悚，「民眾黨從上到下整個被滲透，根本另一個統促黨」，那篇觸及爆炸，分享超過3000次。她認為民眾黨不是被徐春鶯代表的統戰勢力滲透，民眾黨從柯文哲以降，是全黨「自願」被滲透、自願跟對岸合作。

許美華強調，梁文傑說得對，每個政黨都有可能被滲透，但民眾黨被滲透之後完全沒有要處理，還很樂意的跟對岸合作。所以，民眾黨完全不是受害者。她也謝謝梁文傑這段話。

許美華也呼籲，請政府的兩岸、國安、檢調司法相關單位，堅持下去，不要妥協讓步。她也貼出自己先前發文曾提到「如果民眾黨真的符合被解散條件，拜託賴政府團隊不要手軟。台灣人已經被逼到懸崖邊沒有退路了，台灣人要活，不要再縱放第五縱隊內應了。對敵人仁慈，就是對自己殘忍。」

許美華在文末直言，如果台灣人沒有在一切太遲之前救自己，總有一天我們一定會後悔莫及、恨死自己。這個世界沒有後悔藥可以吃。

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