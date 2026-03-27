小笠原揭柯文哲政治生涯下半場 預測國民黨年底恐丟X個縣市！

柯文哲在京華城案一審遭重判17年。（記者羅沛德攝）

京華城案、政治獻金案週四（26日）一審宣判，前台北市長柯文哲合併判17年徒刑。日本政治學者小笠原欣幸同日接受日媒專訪，分析柯文哲被判刑後，對其政治生涯和台灣政治版圖的影響，直言柯文哲遭判重刑不只是個人的司法問題，而是可能重塑台灣三大黨競爭結構的關鍵點。

日本《產經新聞》26日專訪小笠原欣幸，探討柯文哲遭判17年對台灣政治及未來前景的影響。小笠原欣幸表示，京華城容積案的核心爭點是柯文哲有沒有讓開發商獲利，並涉及利益交換，柯文哲到現在是全盤否認，並自稱遭司法迫害；台灣社會的輿論反應，支持方和反對方則呈高度對立，因此他認為這不只是單純的司法案件，而是高度政治化的事件。

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小笠原欣幸直言，此案對台灣政壇影響重大，對柯文哲個人而言，一審就被判了17年，即使尚未定讞，依法已無法參選22028的總統大選，柯文哲要想挽救自己的政治生命，關鍵要看社會大眾是否相信法院給出的「有罪理由」成立，但他坦言柯文哲未來的政治影響力將大幅下降，其政治生涯岌岌可危。

再來是對民眾黨的衝擊，小笠原欣幸一針見血點出白營最大的問題，就是高度依賴柯文哲的個人魅力，現在看來白營未來策略還是要主打「政治迫害」，進一步強化對抗民進黨的路線，風險就是社會若不買單，整個黨就會因為柯文哲「倒下」而整個式微。

柯文哲將用「超越2大陣營」口號施壓

那對「藍白合」有何影響呢？小笠原欣幸表示，目前看來國民黨大多數還是繼續挺柯文哲，強化「司法迫害」的論述，但也不排除未來會逐漸拉開距離。不過他斷言，若沒有藍白合的框架，在野黨難以擊敗現任總統賴清德，因此他認為儘管藍白之間出現摩擦，2028還是會共推一組候選人，所以藍白正處在一個微妙的關係，想要進行戰略合作，但又互相提防。

小笠原欣幸說，從柯文哲的角度來看，他不願被國民黨佔便宜，因此他可能會不斷使用「超越兩大陣營」之類的口號，以向國民黨施壓，迫使其做出讓步。

藍營可能會掉3到4個縣市

小笠原欣幸還說：「台灣政治的基本格局是執政黨與在野黨勢均力敵，但這種優勢和劣勢如同翹翹板般來回搖擺。執政黨在去年的大罷免失敗收場後，情勢一度對在野有利，但今年2、3月執政黨逐漸恢復聲勢。國民黨方面抵制政府總預算的審議，並推遲了軍購特別預算的審議，但此種國會策略似乎逐漸失效。此外，外界認為鄭麗文主席太過於親中，此觀點正在蔓延，這對國民黨不利，也導致賴清德政府的滿意度逐步上升。前總統馬英九辦公室內近期發生的爭議，亦將對國民黨造成負面影響。」

曾多次精準預測台灣大選的小笠原欣幸，也對年底的地方選舉做了分析。他指出，民進黨目標就是保住現有的5席，然後讓3到4個縣市「藍天變綠地」，若達10席或以上，可視為「大勝」，若失去南部（台南、高雄），黨主席賴清德恐需負起責任。國民黨部分，目標當然是保住現有15席，但現在藍營內部初選提名混亂，他猜測可能會掉3到4個縣市，若選戰失利，鄭麗文可能會被黨內逼宮。民眾黨的話，他直指白營地方組織薄弱，大概只在新竹有機會，九合一大選重點應放在增加議員席次，這攸關於該黨的長期生存。

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