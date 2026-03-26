徐春鶯助中滲透民眾黨？吳依潔：台灣需要「境外勢力代理人法」

民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯涉違「反滲透法」遭起訴收押。（資料照）

台灣民眾黨本週黨紀連環爆，先是李貞秀直播爆料新竹市長高虹安收前台北市長柯文哲700萬、失言爭議已送中評會裁處；前中籍新住民委員會主委徐春鶯涉違「反滲透法」遭起訴收押；柯涉京華城弊案一審即判刑加褫奪公權。對此，台灣基進台南永康區參選人吳依潔呼籲，台灣應有「境外勢力代理人法」，以確實立法遏阻事件重演。

吳依潔指出，徐春鶯因各種明顯與中國勢力交涉的法律證據，嚴重違反《反滲透法》，而遭到北檢起訴。從起訴書內容可知，民眾黨高層與內部成員如柯文哲、黃國昌、黃珊珊等人並不是不知曉「徐春鶯就是中共統戰部門線民」，甚至在徐春鶯因輿論反彈過大無法參選後，找了「中國人李貞秀」接班。

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吳依潔強調，比起這些，更重要的是透過確實立法，阻卻、預防這些事情再次發生。依台灣現況，徒有《反滲透法》做爲「事後懲治」是完全不夠的。面對中國如此頻繁又積極的文攻武嚇、鋪天蓋地的侵略與滲透，許多潛藏的統戰勢力不像是徐春鶯那樣明目張膽地與中國勾肩搭背，更多的是藉由「文化滲透」、「交流滲透」、「資金滲透」等方式介入台灣的政治與社會運作；台灣需要的是一部以「事前防堵」為核心的《境外勢力代理人法》。

吳說明，藉由《境外勢力代理人法》強制揭露境外資金來源、政治活動安排與相關人員登記，使所有與境外勢力往來的金流與行動透明化。唯有讓陽光照進金流與人脈網絡，在滲透行為尚未影響選舉等政治活動之前即加以阻斷，台灣才能真正築起抵抗中國入侵的堅實堡壘。

吳依潔表示，台灣要透過《境外勢力代理人法》，來阻擋隱藏在台灣角落的徐春鶯們，《境外勢力代理人法》是台灣民主的第一道防火牆，未來也一定會持續倡議，呼籲大眾一同守護台灣。

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